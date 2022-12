Paris e Nicky Hilton come gemelle: vestono coordinate con gli abiti cut-out a contrasto Quale migliore occasione del Natale per vestirsi in coordinato con la propria sorella? È proprio quanto fatto da Paris e Nicky Hilton, che sui social si sono trasformate in due gemelline con gli abiti con le catene.

A cura di Valeria Paglionico

Il periodo delle feste è il momento dell'anno che per tradizione viene dedicato alle cene e ai pranzi in famiglia: quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato con la propria sorella, così da rendere ancora più magiche le giornate passate a casa con le persone care? È proprio quanto fatto da Paris e Nicky Hilton, apparse adorabili sui social in versione gemelline. Le avevamo lasciate al party di Natale organizzato da mamma Kathy (quello a cui Kim Kardashian aveva "sbagliato" outfit), oggi le ritroviamo fianco a fianco con degli abiti identici e griffati ma "a contrasto": ecco chi ha firmato i vestiti cut-out con le catene scintillanti.

Paris e Nicky Hilton, lo shooting di coppia

Paris e Nicky Hilton sono state ingaggiate insieme dalla Maison Valentino per promuovere la The Party Collection, linea di cui sono diventate testimonial. Al motto di "Tutto ciò che Paris e Nicky vogliono per Natale è la The Party Collection", la griffe ha condiviso sui social delle adorabili foto delle due sorelle in versione gemelle. Hanno indossato entrambe lo stesso abito ma in due modelli a contrasto in black&white e, complice l'incredibile somiglianza che le contraddistingue, sembrano essere praticamente la stessa persona. Non sorprende, dunque, che Paris abbia definito la sua "fotocopia" una "partner in crime".

Paris Hilton in Valentino

Gli ha firmato gli abiti cut-out delle sorelle Hilton

Gli abiti delle sorelle Hilton ovviamente sono firmati Valentino, sono entrambi a girocollo, con le maniche lunghe e e contraddistinti da dei tagli cut-out su fianchi e schiena decorati con delle catene tempestate di cristalli silver. Il dettaglio che rende le sorelle "distinguibili"? Paris ha puntato sulla versione mini in nero, mentre Nicky è diventata una dea in bianco e con la gonna lunga e sinuosa. Capelli sciolti e ondulati, tacchi a spillo, make-up curato nei minimi dettagli: per tutto il resto le Hilton hanno preso ispirazione l'una dall'altra, rendendo ancora più evidente la somiglianza. Quante saranno le sorelle che punteranno su dei look coordinati il prossimo Natale?