Noemi in versione Barbie sulla neve: quanto costa la maschera da sci griffata Noemi sta trascorrendo una vacanza rilassante sulla neve e sui social ha documentato il suo look da montagna in stile Barbie: ecco quanto costa l'accessorio griffato per sciare.

A cura di Valeria Paglionico

Noemi ama documentare la sua quotidianità sui social e posta regolarmente foto e video che la mostrano alle prese con i comuni impegni professionali e familiari, dalle ospitate nei programmi tv alle vacanze con le persone care. Sebbene sia stata tra le poche artiste che non hanno partecipato a Sanremo, ha trovato lo stesso il modo di far parlare di sé. Sta trascorrendo qualche giorno di totale relax in montagna e ne ha approfittato per trasformarsi in una "Barbie sulla neve" in carne e ossa: ecco il look total pink e dai dettagli griffati che ha sfoggiato per sciare.

Le foto di Noemi in versione Barbie

Dove si trova Noemi? A Seceda, in val Gardena, e per la giornata sugli sci Noemi ha seguito la Barbie mania con un adorabile look da montagna total pink. Ha infatti indossato una tuta da neve fucsia acceso, abbinandola a un marsupio agganciato in vita in pieno stile anni '90 e a degli accessori a contrasto in nero, dai guanti imbottiti alla maschera, fino ad arrivare agli scarponi. Si è lasciata immortalare mentre sciava con una certa destrezza e, una volta fermatasi, si è fatta scattare una foto a cui ha aggiunto ironicamente la didascalia: "Barbie palla di neve".

Noemi in total pink mentre scia

Noemi sulla neve veste griffata

A fare la differenza nel look da montagna di Noemi è stata la maschera da sci che ha abbinato alla tuta fucsia. Sarà perché intendeva aggiungere un tocco glamour all'outfit o perché semplicemente non voleva rinunciare alle griffe, ma la cosa certa è che ha sfoggiato una maschera da sci destinata a diventare "l'oggetto del desiderio" dei fashion addicted più incalliti.

Noemi con la maschera da sci di Tom Ford

Si tratta del modello oversize firmato Tom Ford: è total black, ha la montatura lucida in acetato, le lenti a specchio e una fascia elastica ricamata con il logo del brand a contrasto. Quanto costa? Sugli e-commerce di moda di lusso la maschera viene venduta a 705 euro.

Maschera da sci di Tom Ford