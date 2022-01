Nick Carter dimagrito festeggia i 42 anni: quanti chili ha perso il cantante dei Backstreet Boys Ricordate Nick Carter, il biondino dei Backstreet Boys? Oggi ha 42 anni e, complice il tour alle porte, ha deciso di rimettersi in forma, tanto da essere apparso radicalmente trasformato per il compleanno: ecco quanti chili ha perso il cantante.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Nick Carter, il biondino dei Backstreet Boys? Sono passati più di 20 anni da quando la band di cui fa parte ha raggiunto il successo internazionale ma, nonostante l'età che avanza, ha conservato invariata la sua bellezza. Al debutto nella musica era appena maggiorenne ma faceva già impazzire milioni di ragazzine in tutto il mondo, tanto che ancora oggi il suo leggendario caschetto viene considerato iconico. Il 28 gennaio ha compiuto 42 anni e ha voluto festeggiare il grande giorno facendo una piccola confessione ai fan: è dimagrito in modo drastico rivoluzionando stile di vita e abitudini quotidiane. Ecco le foto che mostrano la trasformazione della popstar dagli anni '90 a oggi.

Come è dimagrito Nick Carter

Come ha festeggiato Nick Carter i suoi 42 anni? Mostrando ai followers i risultati della sua temine en form. Il cantante ha realizzato un album con due foto, la prima è attuale, la seconda di qualche mese fa, e la differenza è decisamente evidente. Sebbene non abbia cambiato taglio di capelli, nel primo scatto appare raggiante e meno appesantito. Nella didascalia ha poi spiegato come ha fatto a perdere peso, dicendo: "Gli ultimi mesi sono stati un viaggio di ritorno alle sane abitudini per rimettermi in forma per il tour. Grazie @liteboxer e @anthonycrouchelli per aver reso divertente l'allenamento. Ho perso 5 chili e ora il viaggio continua".

I Backstreet Boys

Nick Carter, com'è cambiato dagli anni '90 a oggi

Tutte coloro che sono state adolescenti sul finire degli anni '90 di sicuro ricorderanno il successo dei Backstreet Boys, la boyband americana che ha "preso il posto" dei Take That. Nick Carter con il suo iconico caschetto biondo era tra i più amati del gruppo, tanto che non era affatto insolito vedere un suo maxi poster nelle camerette delle teenager. Sono passati più di 20 anni da allora e, sebbene non sia più un ragazzino, basti pensare al fatto che ha avuto 3 figli, non ha perso la bellezza e il fascino che da sempre lo contraddistinguono. Continua ad avere i capelli biondi (anche se li ha tagliati), il viso liscio e l'espressione raggiante proprio come quando cantava nella boyband. Ora che è dimagrito non sembra forse essere uscito dalle pagine del Cioè?