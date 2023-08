Morto Eugenio Canali: addio all’imprenditore che vestì Barack Obama Il presidente onorario del gruppo Canali si è spento all’età di 89 anni. Il suo marchio, fondato nel 1934, è stato portavoce dell’eleganza made in Italy nel mondo, vestendo personalità come l’ex presidente degli Stati Uniti, Dustin Hoffman e Al Pacino.

A cura di Annachiara Gaggino

Eugenio Canali, presidente onorario del brand di sartoria Canali

La moda piange Eugenio Canali, pioniere e presidente onorario dell'omonimo brand di sartoria brianzolo. Dalla provincia lombarda agli Stati Uniti, l'azienda di menswear ha portato oltre oceano l'eleganza del Made in Italy; proprio l'ex Presidente Usa Barack Obama, infatti, aveva spesso sfoggiato abiti firmati Canali nelle sue apparizioni pubbliche, in particolare durante il suo primo trionfo alle elezioni del 2009. Ma anche anche Hollywood non è rimasta indifferente al fascino del marchio luxury made in Brianza. Da Robert De Niro a Dustin Hoffman, sono innumerevoli i divi del cinema ad aver scelto di vestire Canali. Anche Al Pacino, Gene Hackmann e George Clooney hanno sfoggiato giacche del marchio di sartoria maschile in diverse occasioni.

L'annuncio della famiglia

A comunicare la scomparsa dell'imprenditore ottantanovenne è stata la famiglia con un post sulla pagina Instagram ufficiale del marchio.

Diciamo addio a uno straordinario padre, uomo e imprenditore. Il suo profondo impatto sul mondo della moda maschile, con il suo instancabile impegno a sostegno del "made in Italy", sarà ricordato ben oltre i confini dell'azienda che ha saputo trasformare in un emblema dell'eccellenza sartoriale italiana nel mondo. La sua leadership visionaria, la sua saggezza e soprattutto la sua etica continueranno a ispirare la terza generazione alla guida dell'azienda e tutti i 1.400 dipendenti che ha sempre considerato parte della grande famiglia Canali. Mancherà per sempre, ma non sarà mai dimenticato.

Canali, un'azienda quasi centenaria

L'azienda, che festeggerà quest'anno i suoi 90 anni, è stata fondata Giacomo e Giovanni Canali, padre e zio dell'imprenditore. Nata come piccola sartoria nel comune di Triuggio e specializzata nella produzione di impermeabili è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento industriale internazionale del fashion system. Assieme ai fratelli Giuseppe e Genesio, Eugenio Canali ha allargato la produzione ad altri pezzi iconici del guardaroba maschile e ha consacrato il marchio come simbolo dell'eleganza made in Italy nel mondo. Negli anni è riuscito a trasformare un'azienda familiare in un impero del lusso che oggi vanta cinque stabilimenti, 1400 dipendenti, 190 boutique a livello globale e un fatturato di 193 milioni di euro. Ad oggi l'azienda è guidata dalla terza generazione della famiglia, con l'amministrazione del ceo Stefano Canali.