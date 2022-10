Monika Myers, modella con sindrome di Down alla New York Fashion Week: “Sono coraggiosa e bella” Monika Myers è una modella con sindrome di Down. La 14enne canadese ha sfilato alla New York Fashion Week. “Si sente sicura di sé quando sfila e crede in se stessa” ha detto sua madre.

Monika Myers ha 14 anni e ha realizzato il suo più grande sogno: sfilare su una delle passerelle più prestigiose al mondo. La modella canadese ha debuttato alla Toronto Kids Fashion Week e la sua carriera è in breve tempo decollata. Ha da poco firmato un contratto con un'agenzia internazionale (Zebedee) ed è arrivata agli show della New York Fashion Week. È stata scelta per sfilare sia per Primark che per Wanda Beauchamp Couture. Quella per il settore fashion è una passione che coltiva da anni con grande costanza. Non ha mai lasciato che fossero gli altri a decidere per lei: e non ha lasciato questo potere neppure alla sua malattia. La 14enne, infatti, ha la sindrome di Down, ma questo non ha mai rappresentato un limite.

Monika Myers realizza il suo sogno

"I miei amici non potevano credere alla trasformazione di vedermi con un abito così splendido, con ciglia finte e capelli fatti" ha detto orgogliosa Monika al Daily Mail. "Mi sono sentita benissimo, indossavo abiti bellissimi e ho incontrato molte persone davvero fantastiche" ha aggiunto entusiasta. E non potrebbe essere più fiera anche sua madre. Stephanie Myers è volata alla New York Fashion Week appositamente per vedere la sua bambina in passerella.

Per nulla al mondo si sarebbe persa quel giorno così importante ed è scoppiata a piangere quando l'ha vista, più bella che mai, sicura di sé e a proprio agio. Non ha potuto fare a meno di pensare che il suo posto fosse proprio quello: "Si sente sicura di sé quando sfila e crede in se stessa". La 14enne ha sfilato per Primark e per Wanda Beauchamp Couture, con due look molto diversi.

"Primark è stata una sfilata divertente, ho fatto anche una piroetta. Ho indossato una giacca verde e pantaloncini di pelle con anfibi argentati: l'ho adorato. Per Wanda ho indossato un bellissimo vestito ampio. Era una passeggiata diversa, quindi avevo un'espressione seria, ma mi sono divertita ugualmente" ha raccontato la modella.

Monika Myers sfila in nome di una moda inclusiva

Monika è un esempio di dedizione e perseveranza: è una ragazza che non si è mai arresa di fronte a un apparente limite. La 14enne ce l'ha messa tutta, stupendo famiglia e amici coi suoi traguardi. Sin da piccola ha avuto le idee chiare sul futuro: ha sviluppato molto presto la passione per vestiti, acconciature e make-up, giocava a fare la modella sfilando in giro per casa.

"Quando l'ho vista fare qualcosa che non avrei mai immaginato potesse fare, mi ha resa così orgogliosa di lei. E anche lei è orgogliosa di se stessa" ha commentato sua madre. In famiglia in fondo per lei hanno sempre sognato un futuro lavorativo di questo tipo: "Non è mai stata timida nemmeno davanti alla telecamera" ha detto Stephanie. La donna sa benissimo che la storia di sua figlia potrebbe essere un esempio per tante altre ragazze, sa che potrebbe ispirare altre bambine con la sindrome di Down.

"È la prima modella canadese con sindrome di Down ad essere nello show" ha spiegato la donna. La sua speranza è che il mondo diventi sempre più aperto alla diversità, che la moda si faccia sempre più accogliente: "Qualunque cosa accada siamo tutti uguali. Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro, ma Monika ama fare la modella. È meraviglioso vedere l'inclusività nel settore".

Dal canto suo, Monika non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi: vuole fare più servizi fotografici e altre sfilate. Ha capito che il suo posto è in passerella: "Mi sentivo come una principessa, c'erano due persone che mi pettinavano e mi ero anche truccata. Era pazzesco dietro le quinte: c'erano persone ovunque e intorno a me, ma non mi dava fastidio. Non ero affatto nervosa: sono coraggiosa e bella".