Moncler, stop alla pelliccia: la nuova collezione è con materiali riciclati Negli ultimi anni sempre più brand stanno sperimentando materiali e processi più sostenibili: ora anche Moncler annuncia un cambio di rotta.

A cura di Beatrice Manca

Storica svolta per Moncler: il brand ha annunciato che eliminerà la pelliccia da tutte le sue collezioni. L’azienda ha presentato la sua seconda collezione Moncler Born To Protect realizzata con materiali a basso impatto e ha annunciato con una nota stampa nuove politiche più sostenibili, per proteggere la natura. Da quest'anno il celebre marchio di piumini imbottiti interromperà l’acquisto di pelliccia, perciò la collezione Autunno-Inverno 2023 sarà l'ultima in assoluto con pelo animale.

Moncler rinuncia a utilizzare la pelliccia

Moncler ha annunciato ufficialmente che la collezione invernale del prossimo anno (Autunno/Inverno 2022-23) sarà l'ultima con inserti di pelliccia animale. Negli ultimi anni sono sempre di più i brand che hanno rinunciato alla pelliccia e stanno sperimentando materiali alternativi alla pelle. I nuovi consumatori sono più attenti all'ambiente e alla tutela della natura, e il mondo del lusso ascolta. Moncler utilizza ancora le piume d'oca, ma ha adottato standard produttivi più sostenibili e certificati. I prossimi obiettivi a breve termine puntano sulla sostenibilità e sul riciclo dei materiali: Moncler ha annunciato l'intenzione di abolire la plastica monouso, usare solo energia rinnovabile, introdurre il 50% di nylon sostenibile nelle collezioni e riciclare oltre l'80% degli scarti produttivi di nylon.

La nuova collezione creata con tessuti riciclati

"Abbiamo sempre scalato le montagne, ora è il momento di muoverle". Con questo slogan Moncler ha presenta la sua seconda collezione Born To Protect, realizzata interamente con materiali a basso impatto: nylon e poliestere riciclati, cotone biologico.

una giacca Moncler Born To Protect

Nella collezione vengono utilizzate lana e piume, ma l'azienda assicura che sono "certificate secondo specifici standard di sostenibilità". Anche il packaging è realizzato con materiali sostenibili: carta riciclata per le gift bag e porta abiti in plastica riciclata prodotta da bottiglie recuperate. La collezione comprende giacche imbottite per uomo, donna e bambino oltre che accessori come cappelli, zaini e sneaker. Così la protezione è doppia: per noi e per la natura.