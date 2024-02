Miriam Leone e il look country chic con montone che costa quasi 4mila euro Miriam Leone si gode una giornata nella natura sfoggiando con un look country chic, unendo capi griffati a pezzi vintage, di cui è grande fan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Miriam Leone è ancora più raggiante da quando è nato Orlando, il suo primo figlio nato dall'amore con il marito Paolo Carullo. Mentre riprende piano piano ad allenarsi, l'attrice si gode le gioie della nuova vita da mamma, che ha condiviso anche in un post su Instagram per celebrare il primo mese del bambino. In questo periodo così particolare per il corpo femminile, Leone non tralascia la sua storica passione per la moda, rispolverando capi vintage o scegliendo look country chic per una giornata nella natura.

Miriam Leone, il look country con maxi gonna a balze

In una serie di scatti postati su Instagram, Miriam Leone sfoggia un look country dal sapore bucolico, immersa in un paesaggio di montagna. Per una passeggiata in collina, l'attrice indossa un montone con ricami e frange firmato Etro. La giacca marrone in shearling, che costa 3.990 euro, viene abbinata a una maxi gonna color ocra, con le balze colorate in bianco. Probabilmente questo capo, così come la camicia bianca con le maniche scampanate, potrebbe essere parte della collezione vintage di Miriam Leone che, come lei stessa ha raccontato, alimenta da quando era adolescente. Gli abiti vintage, infatti, l'aiutavano a sentirsi se stessa in un mondo, cercando di capire se stessa attraverso look sempre diversi.

Questo outfit dall'ispirazione country chic è completato da uno smanicato trapuntato color borgogna, che si abbina perfettamente alla palette autunnale che Miriam Leone ha riprodotto. Al look si aggiungono un cappello color vinaccia e un paio di combat boots neri, per dare sempre un tocco urban anche alle mise più leziose.

