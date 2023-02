Miriam Leone bionda e vestita di paillettes, è la diva del party di Carnevale a tema glitter fluo Miriam Leone ha trascorso il Carnevale con gli amici scegliendo un travestimento scintillante con parrucca bionda perfetto per il party a tema “glitter fluo”.

A cura di Giusy Dente

Altro che festa per i più piccoli, ormai il Carnevale è una festa gettonatissima anche tra adulti. I grandi amano travestirsi, indossare i panni di qualcun altro per una sera, trasformarsi in personaggi iconici prendendo spunto dal mondo del cinema, dalla storia, dallo sport, dai cartoons, dalla musica. Non c'è limite alla fantasia e lo sa bene Miriam Leone. Anche l'attrice non ha lasciato che la ricorrenza passasse inosservata, ma l'ha festeggiato in compagnia degli amici con un party a tema, indossando un costume da vera diva della serata.

Miriam Leone diva di Carnevale

Miriam Leone è molto impegnata sul lavoro in questi mesi. Ha appena terminato le riprese di una nuova serie tv che la vede protagonista: I Leoni di Sicilia, girata prevalentemente a Palermo, sbarcherà presto su Disney+. L'attrice poi si è subito buttata in un nuovo progetto, dando qualche anticipazione ai fan sui social, dove si è mostrata su un altro set cinematografico (con tanto di capelli corti).

Dovrebbe trattarsi delle riprese di Miss Fallaci, la serie Paramount+Original che la vedrà nei panni della famosa scrittrice. Ma l'ex Miss Italia sa quando è il momento di staccare un po' la spina e prendersi una meritata pausa, meglio ancora se in compagnia delle persone care. Col compagno e gli amici ha trascorso la domenica di Carnevale: ha partecipato a un party a tema dove erano presenti anche altri volti noti. Alla stessa festa, infatti, erano invitati anche Laura Chiatti, Michela Quattrochiocche, Paola Iezzi.

Miriam Leone ha perfettamente rispettato il tema della festa: glitter fluo. Ha indossato un completo color argento tempestato di peillettes scintillanti: blusa corta con reggiseno bianco in vista e pantaloni trasparenti. Ha completato il look con una chioma biondo platino a caschetto con frangia. La parrucca le dona un aspetto sofisticato d'altri tempi, da vera diva. E il biondo è tra l'altro un colore che ha sperimentato realmente, alternandolo al rosso naturale: i colpi di testa sono un'abitudine per lei, bellissima con qualunque acconciatura.