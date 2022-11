Minigonna e stivali di vernice: il look autunnale di Chiara Ferragni è comodo e chic Come vestirsi bene all’arrivo del freddo? Copiando Chiara Ferragni che su Instagram ha sfoggiato l’outfit perfetto per l’autunno 2022.

A cura di Beatrice Manca

L'autunno è entrato nel vivo: le temperature sono scese drasticamente, di pomeriggio fa buio sempre prima e si comincia a respirare l'atmosfera natalizia. Anche le più sfegatate fan di questa stagione (se ce ne sono) devono fare i conti con un grande dilemma di stile: come vestirsi bene all'arrivo del freddo? La soluzione, ancora una volta, arriva da Chiara Ferragni: l'imprenditrice digitale ha sfoggiato il perfetto outfit autunnale con minigonna in vernice e cuissard abbinati.

Il look total black di Chiara Ferragni

In fatto di tendenze, si sa, Chiara Ferragni è Cassazione. L'influencer ha pubblicato su Instagram una spettacolare foto di un tramonto milanese scattata sul balcone dell'appartamento a CityLife. Il look in total black che sfoggia nella foto è l'ispirazione di stile che stavamo aspettando per queste giornate novembrine, un look versatile e caldo. Chiara Ferragni ha sfoggiato una minigonna in vernice del brand Fashion Nova (un modello che ha già sfoggiato diverse volte) abbinata a un dolcevita nero e a un blazer oversize dello stello colore, indossato a mo' di giacca.

Chiara Ferragni con la mini Fashion Nova

Chiara Ferragni con i cuissard in vernice

Per completare il look in total black ha scelto un girocollo scintillante indossato sopra al dolcevita, in modo da illuminare l'outfit, e una borsa firmata Hermès. Un focus a parte meritano gli stivali in vernice nera abbinati alla gonna: Chiara Ferragni ha scelto i cuissard, gli stivali alla coscia must have dell'Autunno/Inverno 2022-23. Con la loro linea avvolgente e sinuosa sono tra le calzature più sexy (e impegnative) dell'inverno: quelli dell'influencer, in versione rasoterra, sono un ottimo compromesso tra comodità e stile. Si tratta probabilmente di un modello di Dior già sfoggiato lo scorso autunno. Comodo e facile da replicare, il look di Chiara Ferragni nasconde un trucco antifreddo utile per le serate invernali: la sovrapposizione di diversi strati tra collant, dolcevita e blazer. Le più freddolose possono aggiungere un body o una maglia sottile termica sotto al pullover e godersi in tutta serenità le prime luci natalizie!