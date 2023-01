Milano Moda Uomo, il trionfo dei brand emergenti: 5 nomi nuovi da tenere d’occhio Da Luca Larenza a Magliano, da Jordanluca a Federico Cina, i brand emergenti conquistano la Milano Fashion Week maschile Autunno/Inverno 2023-24 con una nuova idea di eleganza, inclusiva e sostenibile.

A cura di Beatrice Manca

Federico Cina

La Milano Fashion Week dedicata all'uomo si avvia alla sua conclusione: oggi, martedì 17 gennaio, sono gli show digitali a chiudere la kermesse. I brand hanno presentato le collezioni maschili per l'Autunno/Inverno 2023-24, tra ritorno all'eleganza senza tempo e ricerca di un nuovo stile che punta su inclusività, comodità e materia. Ancora una volta, le proposte più interessanti e gli show più accattivanti arrivano dalla nuova leva della moda Made in Italy (e non solo): dalla maglieria sofisticata di Luca Larenza alla nuova mascolinità di Magliano, dall'irriverenza di JW Anderson al "ritorno a casa" di Federico Cina, passando per la collaborazione tra Jordanluca e Londsdale. Nomi da tenere d'occhio e capi che riflettono una nuova visione dello stile, di cui innamorarsi subito.

L'eleganza contemporanea di Luca Larenza

Tra i nomi da tenere d'occhio c'è sicuramente Luca Larenza, designer campano che ha presentato una collezione invernale piena di colore e morbidezza. "Alla base della collezione c’è uno studio approfondito delle texture e dei colori, un retaggio del mio passato di street artist – spiega a Fanpage.it – La moda è stata una continuazione naturale del mio percorso artistico". La nuova collezione si basa sui contrasti: pullover cocoon color ruggine o maglioni patchwork indossati su shorts di lana beige, per un risultato sofisticato.

Luca Larenza Autunno/Inverno 2023–24

Anche Larenza sottolinea la sostenibilità delle sue collezioni: "Io già nel 2012 usavo il denim riciclato, ma oggi bisogna fare un passo in più nel processo di creazione di una collezione, nella scelta dell’interlocutore a cui far realizzare i capi. Ci sono tanti modi di essere sostenibili: io lavoro esclusivamente con laboratori a conduzione familiare. In Italia abbiamo questa cosa meravigliosa dei distretti, che vanno tutelati”. Il suo, dice, è uno stile classico e sofisticato, assolutamente contemporaneo e con un tocco di irriverenza e di colore: non a caso il suo testimonial d’eccezione Francesco Serpico, attore dell'Amica Geniale.

Luca Larenza Autunno/Inverno 2023–24

Da giovane designer, Luca Larenza alla moda chiede: "Meno burocrazia e iniziative più concrete a favore delle piccole aziende", una risorsa da tutelare e valorizzare. Secondo lui i clienti oggi sono molto più attenti alla qualità, all'investimento nel futuro. All'aspetto etico della moda, tema che sta a cuore sopratutto alle giovani generazioni.

Da Magliano a Jordanluca, i nuovi volti di Milano Moda Uomo

La moda maschile è un affascinante terreno da esplorare per i giovani designer. Le regole di abbigliamento, a lungo considerate più severe di quelle femminili, lasciano il passo a una nuova libertà espressiva nella collezione Autunno/Inverno 2023-24 di Magliano. I capi si intrecciano e si trasformano per dar vita a outfit sempre nuovi, con un occhio di riguardo alla sostenibilità: tra i materiali che caratterizzano la collezione ci sono cachemere rigenerato, imbottiture biodegradabili e vecchie coperte militari trasformate in vestaglie.

Magliano Autunno/Inverno 2023–24

Lo stilista Federico Cina invece "torna a casa", in senso letterale e sentimentale. Le sue collezioni hanno sempre un rimando alla sua terra d'origine, la Romagna. La collezione co-ed Autunno/Inverno 2023-24 si chiama Appartamento e fa riferimento ai ricordi infantili dello stilista a casa dei nonni: chi non ha mai giocato a costruire una tenda con sedie e coperte? I tessuti pesanti e imbottiti, le silhouette avvolgenti e la maglieria in passerella evocano proprio questa sensazione di "rifugio" e protezione.

Federico Cina Autunno/Inverno 2023–24

Tra i più originali impossibile non citare JW Anderson: non proprio emergente (è lo stilista di Loewe) ma sempre pop e irriverente. Per la sfilata invernale 2023 torna all'essenziale, in più di un senso: modelli che sfilano in intimo, o portando sottobraccio un rotolo di stoffa. Il ritorno alle origini significa anche un tuffo nell'infanzia, tra coniglietti, scarpe Wellipets a forma di rana e l'abbraccio al cuscino, in un gesto universale di protezione.

JW Anderson Autunno/Inverno 2023–24

Più politico invece Jordanluca, che riflette nella collezione Autunno/Inverno 2023-24 sulle inquietudini esistenziali di un'epoca dominata da calamità naturali, pandemia e incertezza. È la fine del mondo o l'inizio di una nuova era? Nel dubbio i modelli sfilano indossando mimetiche colorate, superano i confini di genere e "rinascono" con abiti dalla stampa farfalla. Già cult la collaborazione con il marchio di sportswear Lonsdale, tra felpe e camicie stampate.

Jordanluca e Londsdale, collazione Autunno/Inverno 2023–24

Il futuro della moda passa soprattutto da qui: giovani designer meno legati a un vecchio sistema, quindi capaci di inventare nuove strade, più inclusive e sostenibili, e di dare nuova linfa al sistema moda italiano.