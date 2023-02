Milano Fashion Week, gli eventi di oggi: come vedere la sfilata di Giorgio Armani domenica 26 febbraio Ultimo giorno di sfilate alla Settimana della Moda di Milano: la kermesse si chiude con gli show di Annakiki, Vitelli e Aniye Records, ma il vero protagonista è Giorgio Armani.

A cura di Beatrice Manca

Giorgio Armani Privé

La Settimana della Moda di Milano si avvia alle sue battute finali: oggi, domenica 26 gennaio, andranno in scena le ultime sfilate dal vivo, prima di lasciare spazio agli eventi digitali. Questo è il giorno del doppio show di Giorgio Armani, che presenta la collezione femminile Autunno/Inverno 2023-24. Tra gli altri appuntamenti da segnare in calendario ci sono gli show di Annakiki, Vitelli e Aniye Records.

Domenica 26 febbraio

09:30 Shuting Qiu – corso Venezia 51

10:30 Hui – via San Vittore 21

11:30 Tomo Koizumi supported by Dolce & Gabbana – via Broggi 23

12:30 Luisa Spagnoli – via San Luca 3

13:15 Annakiki – via Calabiana 6

14:00 Vitelli – piazza Belgioioso 2

15:00 Giorgio Armani – via Borgonuovo 21

16:00 Aniye Records – via Palermo 10

17:00 Francesca Liberatore

18:00 Atsushi Nakashim – corso Venezia 51

Dove vedere la sfilata di Giorgio Armani

Assistere a una sfilata dal vivo è il sogno di moltissimi appassionati di moda. Sembra impossibile, ma non lo è: molti brand hanno infatti aperto le porte al pubblico, mettendo in palio i biglietti o scegliendo location nel cuore della città. Non è il caso di ‘re' Giorgio Armani, ma non disperate: anche chi non ha l'invito può vedere lo show in tempo reale comodamente da casa attraverso lo streaming gratuito di Camera Moda. In alternativa si può vedere dal sito del brand previa registrazione. Il brand sfila alle 15:00, ma bisogna mettere in conto i fisiologici ritardi delle sfilate. Qualche anticipazione? Sappiamo che il titolo è Cipria, quindi ci aspettiamo una palette cromatica morbida e calda.

Gli eventi e le feste di domenica 26 febbraio 2023

Il weekend milanese della Fashion Week vede numerose mostre ed eventi culturali: apre al pubblico la mostra di Dolce&Gabbana a Palazzo Reale, nella Sala delle Cariatidi. La sera invece l'appuntamento è all'Odeon Space Theatre – solo su invito – dove verrà presentato il film documentario Milano: The Inside Story of Italian Fashion. Tra le presentazioni, invece, da non perdere Eleventy, in corso Venezia 5. Se già sentite la nostalgia della fashion week niente paura: la Settimana della Moda di Parigi è dietro l'angolo!