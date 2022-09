Milano Fashion Week, gli eventi di oggi 24 settembre: la sfilata Bottega Veneta e la festa di Moncler Quarto giorno di sfilate alla Milano Fashion Week: da Jil Sander a Philosophy di Lorenzo Serafini, fino a Bottega Veneta, per poi proseguire con il grande evento di Moncler.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Settimana della Moda di Milano colora il weekend con sfilate, eventi e dj-set. Tra i primi appuntamenti da seguire c'è lo show di Ermanno Scervino, alle ore 10:30, seguito da Msgm, Jil Sander e Ferragamo (che di recente ha presentato il nuovo logo del brand. Alle 14:30 sfila Dolce&Gabbana: allo show sarà presente anche Kim Kardashian, che ha di recente annunciato una collaborazione con la casa di moda italiana. Protagonisti della serata saranno Trussardi, Bottega Veneta e Moncler, che durante la Milano Fashion Week festeggia 70 anni di storia.

Le sfilate di venerdì 23 settembre

09:30 Ports 1961 – via Giovanni Ventura, 14

10:30 Ermanno Scervino – via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 3

11:30 Msgm – via Mike Buongiorno, 13

12:30 Jil Sander – location TBD

13:30 Salvatore Ferragamo – location TBD

14:30 Dolce&Gabbana – viale Piave, 24

16:00 Trussardi – via Clerici, 5

17:00 Philosophy di Lorenzo Serafini – piazza Affari, 6

18:00 Tokyo James – via Ceresio, 7

19:00 Bally – via Procaccini, 4

20:00 Bottega Veneta – location su invito

21:00 Moncler – location TBD

Dove vedere la sfilata di Bottega Veneta

La Milano Fashion Week ha visto per la prima volta alcuni brand aprire le porte dei propri show al pubblico. Per vedere dal vivo la sfilata di Bottega Veneta disegnata da Mathieu Blazy, però, bisogna essere in possesso dell'invito o di un accredito. L'alternativa però esiste, ed è a costo zero: il sito ufficiale di Camera Moda trasmette tutte le sfilate in diretta, e si può recuperare anche sul sito del brand.

Come partecipare alla festa di Moncler

La festa si anima con feste ed eventi. Da non perdere lo spettacolo artistico di Moncler in Piazza del Duomo, uno show nel cuore cuore della città diretto dal coreografo francese Sadeck Berrabah (Sadeck Waff), maestro della danza contemporanea. L'appuntamento è alle 21 sotto il Duomo e – udite udite – non c'è bisogno dell'invito: la festa di Mocler è aperta a tutti.

Leggi anche Milano Fashion Week, Etro inizia un nuovo viaggio con Marco De Vincenzo