Michelle Hunziker in vacanza stira i pantaloni sul pavimento: “L’unico superstite rimasto” Michelle Hunziker si sta godendo una vacanza in barca da circa una settimana, l’unico inconveniente di questi giorni di relax? Si è ritrovata a dover stirare l’ultimo pantalone “superstite” sul pavimento.

A cura di Valeria Paglionico

Per Michelle Hunziker l'estate è arrivata: da circa una settimana a questa parte si è concessa una piccola pausa lavorativa ed è volata in costiera amalfitana insieme alle figlie Sole e Celeste. Sta trascorrendo le giornate in barca tra location da sogno, mare cristallino e visite guidate in luoghi iconici, dagli scavi di Pompei a Napoli, il tutto senza dimenticare mai i fan. Sui social è molto attiva, documenta ogni momento del viaggio, non esitando a posare in costume o in tenuta da turista. Nelle ultime ore ha inoltre rivelato un piccolo trick di cui si è servita per apparire impeccabile in pubblico: ecco come ha scelto l'outfit da indossare in uno degli ultimi giorni di vacanza.

Come avere abiti stirati durante la vacanza in barca

La vacanza in barca è tra le più desiderate di tutti i tempi ma, a giudicare dall'esperienza di Michelle Hunziker, porta con sé anche una serie di piccoli inconvenienti. La conduttrice, che ormai è in viaggio da almeno una settimana, non ha più abiti perfettamente stirati con lei e si è ritrovata a dover usare il ferro da stiro sul pavimento (visto che sullo scafo non vi era un apposito asse). Michelle ha dunque steso un panno bianco a terra, ci ha steso su l'ultimo pantalone pulito rimasto e si è data da fare col ferro. Ha poi commentato il tutto dicendo "Stamattina invece…l'ultimo pantalone superstite".

Michelle Hunziker stira sul pavimento in barca

Il look total white di Michelle Hunziker

Il risultato finale? Assolutamente impeccabile come dimostrato da una foto che la stessa Michelle ha postato. Sui social si è infatti immortalata al fianco dell'amica Benedetta al motto di "Alla fine ce l'ho fatta" con indosso un adorabile completo total white. Ha indossato i pantaloni palazzo in bianco appena stirati e li ha abbinati a un panciotto in tinta. Per completare il tutto ha scelto un paio di mocassini neri senza tacco e una borsa a tracolla coordinata. Insomma, la conduttrice è una donna "multitasking" capace di trovare la soluzione perfetta in ogni occasione: in quante seguiranno il suo esempio durante una vacanza in barca?

