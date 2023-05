Michelle Hunziker in celeste porta la primavera a Striscia La Notizia: abbina tailleur e micro top Michelle Hunziker ha portato una ventata di freschezza sul palco di Striscia la Notizia, lo ha fatto con un look elegante e vitaminico: ecco tutti i dettagli del completo celeste.

A cura di Valeria Paglionico

Striscia la Notizia è tra i programmi più seguiti della tv italiana e, nonostante gli anni che passano, continua a essere il "fiore all'occhiello" di Canale 5. Da qualche mese a questa parte dietro l'iconico bancone è tornata la coppia formata da Michelle Hunziker e Gerry Scotti: oltre a essere colleghi, sono anche amici e ora che entrambi hanno dei nipotini non perdono occasione per scherzare sulla loro "nonnitudine". La conduttrice, in particolare, non sente affatto il peso dell'età che avanza e lo dimostra con i suoi look glamour e sensuali: ecco cosa ha indossato ieri sera per portare una ventata di freschezza in studio.

Il look celeste di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è diventata nonna da pochi mesi ma nessuno lo direbbe e sul palco non esita a dare il meglio di lei in fatto di sensualità. A Striscia la Notizia esalta spesso la sua silhouette mozzafiato, spazia tra tubini in rosso fuoco e completi dall'animo rock con cut-out e zeppe, dando prova di essere "sempre sul pezzo" quando si parla di stile. Complice il fatto che il sole e le temperature calde sono ormai arrivate, ieri sera ha pensato bene di lasciare esplodere la primavera. In che modo? Ha puntato tutto su un colore vitaminico, il celeste.

Il look celeste di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker con la maxi scollatura

Nella puntata di ieri di Striscia Michelle ha puntato sulla moda mannish con un adorabile tailleur giacca e pantaloni, entrambi in celeste acceso. I pantaloni sono un modello palazzo a vita alta, mentre il blazer è lungo e doppiopetto.

Michelle Hunziker con la scollatura maxi

La conduttrice ha lasciato quest'ultimo sbottonato, così da rivelare un micro top in azzurro cielo corto, drappeggiato e con una scollatura maxi che ha messo in risalto il seno. Tacchi a spillo, onde tra i capelli e make-up coordinato con ombretto celeste: Michelle non ha rivali in fatto di glamour ed eleganza, tanto da saper rendere iper raffinata anche una scollatura audace.