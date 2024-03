Michelle Hunziker a Le Iene: niente tacchi e cristalli, è minimal con canotta bianca e anfibi Michelle Hunziker è stata l’ospite speciale della puntata di ieri de Le Iene Show. Per l’occasione ha abbandonato gli abiti principeschi di Michelle Impossible, preferendo uno stile minimal in black&white. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show, l’irriverente programma di Italia 1 presentato da Veronica Gentili, conduttrice che dall'inizio della stagione televisiva in corso ha preso il posto di Belén Rodriguez, dando prova di vantare grande talento e infinita ironia in questo nuovo ruolo. Al di là delle inchieste esclusive e dei servizi divertenti andati in onda, ad attirare le attenzione del pubblico questa settimana è stata Michelle Hunziker. Complice il fatto che stasera sarà al timone del suo one woman show Michelle Impossible, ieri si è voluta trasformare in iena per una notte: ecco cosa ha indossato per ricoprire i panni di ospite speciale.

Michelle Hunziker in black&white

Al motto di “Ho provato a ienizzarmi”, Michelle Hunziker ha anticipato l’ospitata al programma di Italia 1 sui social, lasciandosi immortalare in una divertente Stories in compagnia di Veronica Gentili. Se la padrona di casa questa settimana ha osato con pantaloni a vita altissima abbinati a una bralette di pizzo nero di Intimissimi lasciata in vista, la conduttrice di Michelle Impossible ha preferito uno stile minimal ma allo stesso tempo sofisticato. Niente abiti da sera principeschi, eleganti tailleur mannish o corpetti tempestati di cristalli, capi che solitamente indossa sul palco del suo show, Michelle ha lasciato nell’armadio i lustrini e gli scintillii, preferendo la semplicità del black&white.

Il look minimal di Michelle Hunziker

Il look minimal di Michelle Hunziker

Per l’ospitata a Le Iene Michelle ha seguito il trend della canotta bianca a costine, il modello basic con la scollatura tonda e le spalline larghe, l'ha abbinata a un maxi gonna nera dal taglio dritto e a vita basa che ha lasciato intravedere l'ombelico (tutto firmato Alberta Ferretti). Si è presa una temporanea pausa dai vertiginosi tacchi a spillo, ha preferito dei comodi anfibi di pelle bassi, mentre per quanto riguarda l’acconciatura ha optato per uno chignon basso e tiratissimo. L’unico tocco scintillante? Una collana a catena total gold, accessorio considerata il must dell’estate (proprio nelle scorse settimane era stata indossata anche da Chanel Totti). A questo punto, dunque, non resta che aspettare la nuova puntata di Michelle Impossible: cosa indosserà la conduttrice?

Michelle Hunziker in Alberta Ferretti