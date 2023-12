Meghan Markle tra stile college e omaggi a Diana: perché col nuovo video social “sfida” Kate Middleton Meghan Markle e il principe Harry hanno pubblicato un recap di tutte le iniziative benefiche sostenute nel 2023 con la fondazione Archewell: per quale motivo il video social può essere considerato una “frecciatina” rivolta a Kate Middleton?

A cura di Valeria Paglionico

Per la Royal Family inglese è sempre stato fondamentale sostenere delle importanti cause sociali e non sorprende che praticamente tutti i suoi membri presiedano delle associazioni che aiutano le persone bisognose. Proprio ieri, a pochi giorni dal Natale, Kate Middleton ha portato i figli a fare volontariato nella Baby Bank vicino casa e naturalmente si è lasciata immortalare in questa versione informale per un video finito sull'account Instagram ufficiale che condivide col marito William. Ora è arrivata anche la "risposta" di Meghan Markle e del principe Harry, che nelle ultime ore hanno pensato bene di ripercorrere le iniziative charity sostenuti dalla loro fondazione Archewell.

Il recap annuo della fondazione Archewell

Il principe Harry e Meghan Markle hanno pubblicato un video che mostra tutte le iniziative benefiche sostenute dalla fondazione Archewell nel 2023, accompagnando il rapporto a questa didascalia: "Crediamo nel potere dello sviluppo comunitario come soluzione potente per il benessere mentale, una pietra miliare per il nostro benessere collettivo. Questa convinzione dà forma a tutto ciò che facciamo quando ci rivolgiamo alle comunità". Il dettaglio che ha fatto discutere? In molti hanno insinuato che si trattasse di una "sfida" lanciata a William e Kate, visto che a differenza degli anni scorsi, quando un recap simile è sempre stato pubblicato a fine gennaio, questa volta è arrivato prima di Natale, proprio poche ore dopo la clip della Duchessa con i suoi figli.

Meghan in Proenza Schouler

I look simbolo del 2023 di Meghan Markle

Tra abbracci ai veterani, selfie con i fan e iniziative volte a sostenere i bambini bisognosi, nel video vengono ripercorse non solo le iniziative benefiche sostenute dai Sussex ma anche tutti i look che Meghan Markle ha sfoggiato nell'ultimo anno.

Meghan Markle in stile college

L'abito bianco con lo scollo a barca di Louis Vuitton per il Ripple of Hope Award gala, il completo "casalingo" color nude, la camicia a righe di quando era una Royal, ad attirare le attenzioni dei fan è stato soprattutto il completo total black arricchito da un tocco preppy, la giacca college regalatale da Robert Clack Letterman nel 2020. Meghan non ha mai rinunciato a un accessorio a cui è molto legata, l'orologio d'oro di Cartier ereditato dalla principessa Diana. Insomma, Meghan potrà anche aver detto addio ai Windsor ma continua a sentire un legame profondo con la suocera che non ha mai potuto conoscere.