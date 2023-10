Meghan Markle: la tenera dedica ai figli nascosta nei suoi orecchini La duchessa di Sussex ha presentato un incontro a New York nella giornata dedicata alla salute mentale. Nel look total white si sono fatti notare i gioielli che, a quanto pare, non sono stati scelti a caso.

Meghan Markle di Altuzarra

Anche Meghan Markle è intervenuta parlando di salute mentale nella giornata dedicata. Dopo Kate Middleton, che ha parlato ai giovani a un evento organizzato al Factory Works, anche la moglie del principe Harry ha preso parte ad alcuni talk, ma negli Stati Uniti. Lontana dalla royal family l'ex attrice si è recata a New York al The Archewell Foundation Parents' Summit: Mental Weellness in the Digital Age a un incontro dove si è discusso dei rischi connessi al mondo digitale e in cui molti genitori si sono potuti confrontare.

Il look di Meghan Markle

Per presentare l'incontro la duchessa di Sussex ha scelto di indossare un completo color avorio di Altuzarra composto da un particolare blazer in lana vergine con scollo Bardot e un paio di pantaloni ampi dal taglio sartoriale. L'outfit total white è la tendenza dell'autunno, declinato in particolare nelle nuance calde, dal panna all'avorio. Meghan Markle ha completato il suo look con un paio di pump nude del marchio Aquazzura, molto amato e sfoggiato spesso dalla moglie del principe Harry.

Meghan Markle in Altuzarra

Il significato degli accessori della duchessa

Meghan Markle ha poi sfoggiato alcuni gioielli di Sarah Hendler, fondatrice dell'omonimo brand di Los Angeles. La sottile collana in oro è stata abbinata a un paio di orecchini dello stesso materiale (18 carati) personalizzati per la duchessa qualche anno fa con delle pietre che rappresentano il giorno di nascita del marito e del primogenito Archie (4 anni). Su entrambi gli orecchini sono incastonati in maniera alternata zaffiri e smeraldi. Un dettaglio sicuramente molto tenero per avere qualcosa dei suoi cari sempre con sé.

