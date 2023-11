Meghan Markle batte Kate Middleton, i suoi abiti sono i più cercati sul web Le scelte stilistiche della duchessa del Sussex sono le più cliccate su intenret superando, oltre alla principessa del Galles, anche famose star dello show business.

A cura di Annachiara Gaggino

Kate Middleton e Meghan Markle

Se Kate Middleton è tra i royals più amati dai sudditi britannici, gli utenti di Google la pensano diversamente, almeno per quanto riguarda l'abbigliamento. L'eterno paragone tra la principessa del Galles e Meghan Markle continua anche dopo il trasferimento dei duchi di Sussex negli Stati Uniti, ma questa volta l'ex attrice ne esce vincitrice. Secondo quanto riportato da Express la moglie del principe Harry ha spodestato la cognata come regina di eleganza, ottenendo molte più menzioni sui motori di ricerca per quanto riguarda la moda.

Kate Middleton e Meghan Markle

Meghan Markle super anche Taylor Swift

Uno studio condotto dal rivenditore Karen Millen ha rivelato che la duchessa di Sussex ha totalizzato una media di 2.306 ricerche mensili su Google, relativamente ai suoi look, contro le 1.100 effettuate sulle scelte stilistiche di Kate Middleton. La principessa del Galles si aggiudica il quarto posto tra le icone di stile più cliccate del web, subito dopo Kendall Jenner, mentre la cognata regna incontrastata, superando anche Taylor Swift, che con il suo tour da record e le sue scelte di abbigliamento ha conquistato una media di 1.951 click.

Taylor Swift

Kate Middleton regina dei social

Per quanto riguarda le ricerche sui social, invece, è Kate Middleton ad avere la meglio. L'interessa per la futura sovrana è maggiore dell'ex attrice sia su Instagram che su Tik Tok; le visualizzazioni di video relativi agli hashtag di moda guadagnate dalla duchessa di Sussex sono state 58,4 milioni, mentre la moglie del principe William ne ha ottenute 381,3 milioni. Risultato simile per Instagram, dove però trionfa Jennifer Lopez, celebrità che ha ottenuto il maggior numero di click sulle menzioni fashion.

Kate Middleton e il principe Harry

Chi è la coppia più alla moda

È stato condotto lo stesso studio anche per quanto riguarda le coppie, per assegnare il premio di quella più alla moda in assoluto. Complice la lunga storia d'amore e la favola che sono riusciti a creare, William e Kate per sedere sul trono britannico dovranno aspettare ancora un po', ma al momento possono godersi il titolo di fashion couple. La ricerca è stata condotta analizzando distintamente ciascuno dei due membri, utilizzando le parole chiave come "stile", "abbigliamento" e "moda", per poi fare una media dei risultati e confrontarli con gli altri. I principi del Galles sono riusciti a superare un'altra coppia super cool, Hailey e Justin Bieber, per i quali la moda è quasi un mestiere, seguiti da Kendall Jenner e Bad Bunny al terzo posto. Meghan e Harry non salgono nemmeno sul podio, superati da Taylor Swift e Travis Kelce, si devono accontentare del quinto posto.