Maxima d’Olanda arriva a Milano: col trench “bucato” è regina di stile della Design Week Maxima d’Olanda è arrivata a Milano per la Design Week 2023 e ha fatto visita alle esposizioni degli artisti e dei designer olandesi. A fare scalpore è stato il suo look “bucato”: ecco chi ha firmato l’originale trench cammello con gli anelli traforati.

A cura di Valeria Paglionico

È partito ufficialmente il Salone del Mobile 2023 e fino al prossimo 23 aprile Milano sarà invasa da eventi e installazioni che celebrano il mondo dell'arte, del design e dell'architettura. Gli ospiti famosi provenienti da ogni parte del mondo non mancano, anche se a fare scalpore sono sopratutto i reali europei. Dopo la principessa Mary di Danimarca, meravigliosa con una gonna bicolor, ieri è stato il turno di Maxima d'Olanda. È arrivata in Italia in mattinata e fin da subito ha dato il via al tour delle esposizioni dei designer olandesi: quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? Ecco cosa ha indossato la regina per la sua visita ai luoghi della Design Week 2023.

Chi ha firmato il trench con gli anelli di Maxima d'Olanda

La "passeggiata" milanese di Maxima d'Olanda è partita dal parco urbano progettato dall'architetto paesaggista olandese Petra Blaisse, è poi proseguita con l'incontro con Stefano Boeri lungo il quartiere Isola e si è conclusa con la visita al Bosco Verticale. Per l'occasione la regina ha puntato tutto su un look che si rivelerà perfetto per la primavera, trovando anche il modo per rendere omaggio alla moda italiana con un dettaglio griffato. Il capo chiave dell'outfit è in assoluto il trench color cammello firmato Claes Iversen, uno dei brand più amati da Sua Maestà. Si tratta di un modello dalla linea classica lungo fino alle ginocchia e con la cintura in vita ma completamente "bucato", il tessuto è infatti decorato all-over con degli anelli traforati in metallo gold.

Maxima d’Olanda in Claes Iversen

L'omaggio di Maxima alla moda italiana

L'originale trench non era l'unico dettaglio originale dell'outfit di Maxima, gli anelli traforati hanno lasciato intravedere un elegante e vitaminico completo a contrasto: casacca e pantaloni palazzo sono coordinati, entrambi in un turchese acceso che è capace di illuminare anche le giornate più uggiose della primavera. Per completare il tutto Maxima ha scelto un pochette dorata di Begüm Khan e un paio di scarpe di vernice nude col tacco dell'italianissima Maison Ferragamo. Insomma, la regina d'Olanda ha dimostrato di non temere la concorrenza delle star italiane in fatto di stile: tra il soprabito con gli anelli e la nuance neon è lei la regina fashion della Design Week 2023.