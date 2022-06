Matilda De Angelis punta sulla semplicità: alla serata di gala è chic in total white La semplicità è una carta vincente: lo dimostra Matilda De Angelis, che con classe riesce a fare centro con tutti i suoi look, senza bisogno di eccedere.

A cura di Giusy Dente

Il 2021 è stato l'anno delle soddisfazioni professionali per Matilda De Angelis. I fan hanno potuto ammirarla in Il materiale emotivo, Atlas, Leonardo; ha sperimentato anche il ruolo di conduttrice, affiancando Amadeus a Sanremo. Il 2022 potrebbe invece essere l'anno dell'amore. L'attrice, infatti, è stata avvistata assieme a Pietro Castellitto: una passeggiata, un pranzo all'aperto e poi un bacio appassionato. I due si sono conosciuti sul set di Rapiniamo il duce, film Netflix di prossima uscita. Questo è solo uno dei progetti a cui l'attrice sta lavorando. Suo è anche il ruolo dell'avvocatessa Lidia Poët, in un'altra produzione targata Netflix. Ma Matilda De Angelis non è attiva solo nel cinema e in tv: è anche brand ambassador di Tiffany & Co.

Matilda De Angelis, una bellezza tutta naturale

Matilda De Angelis ama la semplicità e la porta con sé tanto nella vita di tutti i giorni quanto agli eventi di gala. Non è una ragazza che eccede o che attira l'attenzione in modo stravagante: il suo è uno stile pulito, essenziale. Non ama gli artifici e questa è stata la sua carta vincente a Sanremo, quella che l'ha resa protagonista indiscussa: si è imposta con freschezza e autenticità, rimanendo nient'altro che se stessa sul palco. Con grande naturalezza parla anche di sé ai suoi follower: non ha nascosto i suoi problemi con l'acne, che in passato l'hanno fatta soffrire e l'hanno resa insicura. Poi ha abbandonato l'ossessione per la perfezione, ha smesso di aderire a tutti i costi a stereotipi imposti.

Il look luminoso e chic di Matilda De Angelis

L'attrice ha preso parte all'inaugurazione della mostra di Tiffany & Co. che si è tenuta presso la Saatchi Gallery di Londra. Erano presenti all'opening di Vision & Virtuosity diverse celebrities: c'erano anche Florence Pugh, Gal Gadot, Nicola Coughlan. L'esposizione è un tuffo nella storia della Maison. Il viaggio alla scoperta della gioielleria più famosa al mondo si articola attraverso oltre 400 oggetti unici, che ne attraversano l’evoluzione dal 1837 a oggi.

L'attrice ha scelto un look total white: il bianco è un colore che rispecchia in pieno il suo ideale di naturalezza e pulizia, ma è anche una scelta alla moda, visto che è uno dei colori del momento. La 26enne ha abbinato blazer doppiopetto con maniche arricciate, tasche e bottone centrale a un paio di pantaloni morbidi, aggiungendo un top dalla scollatura ampia. Sandali argento per completare l'outfit, solo un velo di make up e capelli sciolti. Immancabili, gioielli firmati Tiffany & Co. Con classe e freschezza, Matilda De Angelis è la conferma che la semplicità è una carta vincente.