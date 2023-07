Matilda De Angelis con caschetto asimmetrico e micro frangia è la protagonista di Citadel: Diana Nel 2024 sbarcherà su Prime Video “Citadel: Diana” con Matilda De Angelis protagonista. L’attrice ha un look originale: caschetto asimmetrico e micro frangia.

A cura di Giusy Dente

Dopo La legge di Lidia Poët, serie di Netflix disponibile rilasciata il 15 febbraio scorso, Matilda De Angelis è alle prese con un nuovo impegno professionale che la riporterà presto sul piccolo schermo. L'attrice, infatti, sta lavorando a serie targata Prime Video, di cui è stato rilasciato il trailer ufficiale e alcune immagini. È stata la 27enne stessa a condividere sui social, con fan e follower, alcuni momenti di vita sul set. La produzione in corso è Citadel: Diana, che sbarcherà sulla piattaforma di streaming nel 2024.

Matilda De Angelis è un agente segreto

Dopo il trailer ufficiale di Citadel: Diana, è stata Matilda De Angelis a condividere sui social alcune foto scattate sul set. L'attrice è la protagonista del prossimo capitolo dello Spyverse, una seconda stagione in cui proseguiranno le avventure degli agenti di Citadel, tra tradimenti, missioni e combattimenti. La serie racconta proprio le vicende di un'agenzia segreta di spionaggio internazionale, smantellata da un'organizzazione criminale rivale co l'aiuto di una talpa.

Gli episodi della prima stagione sono attualmente disponibili in streaming su Prime Video; nel 2024 sbarcheranno sulla piattaforma le nuove puntate, distribuite in 240 Paesi. Matilda De Angelis è stata scelta come protagonista della spy story del momento, nei panni di un'agente speciale dal look decisamente originale e sopra le righe.

Leggi anche Matilda De Angelis punta sulla semplicità: alla serata di gala è chic in total white

Hair look di Matilda De Angelis in Citadel: Diana

Nelle prime immagini diffuse, infatti, Matilda De Angelis sfoggia un caschetto asimmetrico, di diversa lunghezza ai lati della testa: da una parte arriva al collo, dall'altra si ferma all'altezza dello zigomo. Spicca anche una frangetta cortissima, un must del hair look dell'attrice, che ama molto la micro frangia e la sfoggia già da diversi mesi. Dovendo calarsi nei panni dell'agente segreto, nei video da lei condivisi la vediamo proprio alle prese con un allenamento finalizzato a perfezionare le tecniche di combattimento. Per la giovane attrice è la prima volta in questo ruolo: è uno dei nomi più apprezzati del panorama nazionale e internazionale: ha recitato anche in The Undoing, serie targata HBO, accanto a Nicole Kidman e Hugh Grant. I fan non vedono l'ora di ammirarla in questa nuova avventura professionale.