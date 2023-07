Martina Colombari festeggia il compleanno con l’abito monospalla e la borsa griffata Martina Colombari ha festeggiato il compleanno a Porto Cervo: la modella ha compiuto 48 anni e ha spento la candelina sulla torta con alcuni amici.

A cura di Giusy Dente

Sono 48, per Martina Colombari. La modella, nata il 10 luglio 1975, ha già festeggiato il compleanno, con torta e immancabile candelina da spegnere, circondata dagli amici. Sui social è stata sommersa di auguri da parte di fan e colleghi del mondo dello spettacolo. Sono trascorsi ben 32 anni dalla vittoria del titolo di Miss Italia: aveva appena 16 anni e da allora ha costruito una solida carriera tra moda e tv e non è mai uscita dai cuori del suo pubblico.

Come ha festeggiato Martina Colombari

Martina Colombari ha festeggiato il compleanno a Porto Cervo. Ha partecipato a una serata organizzata da Forte Luxury Events, società che ha aperto una nuova sede in Costa Smeralda. L'attrice è stata ospite speciale del party: ha fatto da madrina. Poi c'è stato modo di festeggiare anche il compleanno: la torta, la candelina da spegnere, la consegna di alcuni regali.

Per l'occasione, la festeggiata ha confermato la sua predilezione per i look colorati e chic. È una donna dal fascino sofisticato: nel suo guardaroba spiccano tanti capi evergreen (bluse, jeans, blazer, shorts), ma sa spaziare dal tailleur all'abito da sera ai look comodi sempre con disinvoltura. I colori accesi rispecchiano la sua solarità, ma sui social oltre agli outfit da evento è solita mostrarsi spesso anche in versione acqua e sapone.

in foto: borsa Gucci

I fan amano anche questo aspetto, di lei: la naturalezza e la semplicità, doti che ha ampiamente dimostrato anche nella recente avventura a Pechino Express, dove si è messa in gioco assieme al figlio Achille Costacurta.

Il look di Martina Colombari

All'evento di Porto Cervo, la neo 48enne ha indossato un abito midi monospalla verde, leggermente arricciato su un fianco. Lo ha abbinato a un paio di intramontabili décolleté nere, completando il look con una borsa a mano in tela, con manico di bambù. È una creazione Gucci, la White Bamboo Flora Nailhead. Costa 1469 euro online. Per impreziosire l'outfit, la festeggiata ha puntato su un girocollo d'oro giallo, tocco di luminosità molto fine.