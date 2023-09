Marrageddon, i look degli artisti per la prima tappa: Mahmood con la gonna, Lazza in stile college Nel weekend è andata in scena la prima tappa del Marrageddon, il Festival organizzato da Marracash per riunire tutte gli artisti più in vista della scena rap. Ecco cosa hanno indossato i protagonisti del concerto milanese.

A cura di Valeria Paglionico

Il weekend appena trascorso è stato letteralmente epico per gli amanti del rap: Marracash ha tenuto il primo dei due concerti del Marrageddon, il festival che lui stesso ha ideato e che gli ha permesso di riunire su un unico palco gli artisti di punta del rap italiano, da Mahmood a Madame, da Lazza a Fabri Fibra. Il debutto milanese all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano è stato un vero e proprio trionfo, tanto che gli oltre 85mila spettatori non riescono a parlare d'altro. Ora, nell'attesa della seconda tappa che si terrà il 30 settembre all'Ippodromo di Agnano, Napoli, scopriamo cosa hanno indossato i cantanti che hanno calcato l'ambito palcoscenico.

Marracash in total denim, Madame con i guanti di pizzo

A dare il via allo show non poteva che essere il "padrone di casa" Marracash in total denim con pantaloni e giacca sportiva coordinate: a spezzare l'outfit di jeans, solo una t-shirt nera e una appariscente collana a catena in pieno stile rapper.

Marracash in total denim

Subito dopo l'intro ha cominciato ad accogliere i numerosi ospiti speciali. Mahmood ha duettato con lui sulle note di Crazy Love con indosso una felpa over tempestata di scritte variopinte, una gonna asimmetrica al ginocchio e un paio di anfibi stringati.

Mahmood

Madame, reduce dall'esperienza con Cormio alla Milano Fashion Week, ha optato per dei pantaloni parachute a vita bassa e per un micro top di pizzo bianco abbinato a dei guanti da diva nello stesso tessuto.

Madame con i guanti di pizzo

Lazza ha invece preferito il glamour di Off-White con jeans strappati, t-shirt bianca e giacca in stile college sui toni del giallo e celeste.

Lazza in Off–White

Anna col top ispirato ai manga, Salmo in magenta

A salire sul palco del Marrageddon c'era anche la giovane rapper Anna, che per l'occasione si è ispirata ai manga giapponesi: ha infatti abbinato una minigonna glitter a pieghe in pieno stile back to school a delle parigine fucsia fluo e a un crop top decorato con la stampa dell'iconico cartoon Nana.

Anna con il top di Nana

Ensi e Nerone hanno preferito il monocolor total black, l'unico dettaglio scintillante? Il logo Medusa gold sulla montatura degli occhiali da sole Versace.

Ensi e Nerone con gli occhiali Medusa

Fabri Fibra ha sfoggiato una t-shirt oversize dedicata al wrestler Rey Mysterio e alla sua famosa mossa 619, completando il tutto con jeans, sneakers bianche e cappellino con la visiera.

Fabri Fibra con la t–shirt di Rey Mistero

Salmo ha preferito il monocromo magente con felpone e pantaloncini della stessa tinta, mentre Guè Pequeno si è vestito in coordinato (ma a contrasto) con Marracash.

Salmo in magenta

Entrambi hanno indossato dei completi di seta con bermuda e camicia, uno in bianco e l'altro in nero, tutto a stampa bandana. Chi dei rapper del Marrageddon si aggiudica il titolo di più glamour dell'evento?