Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni partecipa alla Milano Fashion Week Marina Di Guardo è stata ospite di Luisa Spagnoli, che alla Milano Fashion Week ha portato in passerella la collezione Autunno/Inverno 2024-25.

A cura di Giusy Dente

Marina Di Guardo in Luisa Spagnoli

Luisa Spagnoli ha portato i suoi ospiti in vacanza. La sfilata della Maison, presentata durante la Milano Fashion Week, è stata un tour nella celebre costa di Deauville, fonte di ispirazione per la collezione Autunno/Inverno 2024-25, un omaggio alla maglieria. Tra gli ospiti presenti allo show anche Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni. Inevitabilmente, la scrittrice è stata avvicinata per un commento sulla crisi matrimoniale dei Ferragnez, ma ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.

Marina Di Guardo alle sfilate

Quest'anno, Chiara Ferragni è stata la grande assente alla Milano Fashion Week, evento che da anni la vedeva sempre in prima fila alle sfilate più importanti. L'imprenditrice ha trascorso la Settimana della Moda a casa con le persone care: i figli, la famiglia e gli amici. Per lei non è un periodo facile: dopo lo scandalo Balocco è arrivata anche la pesante crisi matrimoniale. Se sulla prima questione ha rilasciato un'intervista per spiegare le sue ragioni, sul rapporto con Fedez ha per il momento preferito non dare troppe spiegazioni.

Marina Di Guardo in Luisa Spagnoli

C'è comunque stata una rappresentanza "di famiglia" all'evento milanese più glamour dell'anno. Sua sorella Valentina Ferragni ha presenziato a diversi show in calendario e a sorpresa persino Fedez è giunto alla sfilata dell'amica Donatella Versace. Marina Di Guardo, la madre dell'imprenditrice, è stata ospite di Luisa Spagnoli. Non è la prima volta. Era stata, a settembre scorso, anche alla sfilata milanese per la presentazione della collezione Primavera/Estate 2024.

Marina Di Guardo in Luisa Spagnoli

Il look di Marina Di Guardo

Amante dei look chic e di classe, Marina Di Guardo non si è smentita neppure stavolta. Per l'evento della Fashion Week milanese ha puntato su un capo intramontabile: un tailleur. Ha scelto un completo blu scuro, composto da blazer monopetto con dettagli a contrasto bianchi e pantaloni palazzo. Ha completato l'outfit con un'elegante camicetta bianca semitrasparente con fiocco sul décolleté. Infine ha aggiunto orecchini di perle e una cintura d'oro che ha dato al tutto un tocco di luce.