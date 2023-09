Mahmood compie 31 anni: per la festa di compleanno sfoggia i diamanti sui denti Mahmood ha compiuto 31 anni il 12 settembre ma ha rimandato la festa di qualche giorno. Il dettaglio inedito che non è passato inosservato ai fan? Per il compleanno ha sfoggiato dei preziosi diamanti sui denti.

A cura di Valeria Paglionico

Il 12 settembre Mahmood ha compiuto 31 anni e, come da tradizione per una star del suo calibro, si è servito dei social per condividere alcuni dei messaggi di auguri ricevuti da amici, parenti o semplicemente fan. Sono stati molti gli attestati di stima che gli sono stati dedicati durante la sua giornata speciale ma, forse complice la recente esibizione al Colosseo in versione "gladiatore", ha pensato bene di rimandare di qualche giorno i festeggiamenti. Ieri ha finalmente postato sui social un inedito album di compleanno e per l'occasione ha rivelato un nuovo look con un dettaglio inedito e scintillante nascosto: ecco di cosa si tratta.

La festa di compleanno di Mahmood

Come ha festeggiato Mahmood i 31 anni? Con una insolita visita a un negozio di mobili in compagnia degli amici, così da comprare un tavolo per la sua casa milanese (che ha trasportato come un "comune mortale" in tram). Nella didascalia dell'album postato su Instagram ha infatti scherzato sulla questione dicendo "31 anni e non avere ancora un tavolo". In serata, però, non ha rinunciato a una delle tradizione da compleanno più amate al mondo: quella della torta con le candeline. Tra brindisi, desideri e una cascata di zucchero a velo sulla tortina millefoglie, il cantante è riuscito a rendere speciale il party intimo che aveva rimandato.

Mahmood con i diamanti sui denti

Mahmood segue il trend dei grillz preziosi

Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan di Mahmood? Ha aggiunto un dettaglio davvero prezioso al suo stile. Si è lasciato immortalare mentre trasportava il tavolo sulla testa con indosso una canotta nera che ha lasciato i muscoli in vista e un paio di jeans oversize a vita così bassa da rivelare dei boxer bianchi dalla linea classica. Non è mancato un tocco in pieno stile anni 2000, ovvero degli occhiali da sole con la montatura silver dalla forma irregolare e le lenti beige, anche se a fare la differenza è stato il grillz di diamanti portato sui denti. Sfoggerà la "protesi" preziosa anche durante la sua prossima esibizione live? L'unica cosa certa è che Mahmood si è ancora una volta riconfermato una indiscussa icona fashion.