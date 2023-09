Mahmood al Colosseo è un gladiatore con la giacca di pelle imbottita sulla schiena A una serata di beneficenza, in cui ha incantato gli ospiti con la voce, Mahmood ha sfoggiato un’originale giacca di pelle corta con imbottitura sulla schiena.

A cura di Giusy Dente

Mahmood in Comme des Garçons

Parata di celebrity a Roma domenica 10 settembre. Il Parco Archeologico del Colosseo ha ospitato una serata esclusiva, aperta a circa 400 ospiti, un evento benefico a favore di Time for Change. La raccolta fondi quest'anno ha scelto di destinare la somma raccolta (500 mila dollari) a sostegno della campagna End Polio, che lotta contro la poliomielite nel mondo. Tra i presenti anche Maria Grazia Cucinotta (nel ruolo di madrina) e lachef stellata Cristina Bowerman. Annie Lennox e Nicola Piovani hanno preso parte esibendosi sul palco. Ha cantato per il pubblico anche Mahmood.

Mahmood in Comme des Garçons

Il doppio look di Mahmood per Time for Change

Annie Lennox e Mahmood con le loro voci hanno incantato il pubblico dell'evento Time for Change. Il cantante ha portato sul palco le sue canzoni più recenti e quelle più datate: un totale di 6-7 brani tra cui le famosissime Soldi e Brividi, quelle con cui ha vinto in anni diversi il Festival di Sanremo.

Mahmood in Comme des Garçons

Doppio look per lui. Sul red carpet il 31enne (compiuti pochi giorni dopo l'evento) ha sfilato in black and white, con capelli effetto bagnato. Pezzo forte dell'outfit: una giacca di pelle corta, con una sorta di imbottitura sulla schiena. È una creazione firmata Comme des Garçons, come il resto dei capi sfoggiati. Nello specifico, ha riproposto il look 28 from che ha sfilato sulla passerella Fall/Winter 2023-24 del brand.

Diverso il look dell'esibizione. Per questo secondo momento serale ha puntato sulle creazioni di Simone Rocha: camicetta nera trasparente, camicia bianca oversize con perle sul colletto (da 660 euro), kilt in twill plissettato con bottoni (costa 915 euro). Ha aggiunto i gioielli di Emanuele Bicocchi.