Maddalena Corvaglia ieri e oggi: com’è cambiata da quando era velina a Pechino Express Maddalena Corvaglia è tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express, in quanti ricordano com’era agli esordi a Striscia la Notizia? Ecco le foto che mostrano la trasformazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ricordate Maddalena Corvaglia, la velina che ha calcato l'iconico bancone di Striscia la Notizia in coppia con Elisabetta Canalis? Dopo essere rimasta a lungo lontana dalla tv, ora è pronta per ritornare sotto le luci della ribalta: è infatti tra le protagoniste della nuova edizione di Pechino Express, con l'amica Barbara Petrillo ha dato vita alla squadra de Le amiche e sembra essere super entusiasta di affrontare con lei la "Rotta del Dragone". Oggi siamo abituati a vederla raggiante e in forma sui social ma com'era agli esordi della carriera, quando ancor prima dei 20 anni conquistò tutti con la sua bellezza? Ecco le foto di ieri e oggi che mostrano l'incredibile trasformazione della showgirl.

Le foto di Maddalena Corvaglia a Striscia la Notizia

Era il 1999 quando la salentina Maddalena Corvaglia venne scelta come velina di Striscia la Notizia insieme a Elisabetta Canalis, all'epoca aveva solo 19 anni ma si era già distinta per bellezza durante il concorso Miss Italia 2017 (al quale partecipò come riserva).

Nel 1999 a Striscia la Notizia

Capelli biondi e lunghi, penetranti occhi azzurri, silhouette impeccabile ed entusiasmo travolgente: Maddalena riuscì a conquistare davvero tutti col suo splendore e con la sua semplicità. Una volta terminata l'esperienza con il tg satirico di Canale 5 ha continuato a lavorare nella tv, diventato icona fashion tra pantaloni a vita bassa, tagli scalatissimi in pieno stile anni 2000 e outfit che mixavano glamour e rock.

Nei primi anni 2000 col taglio scalatissimo

La trasformazione di Maddalena Corvaglia dagli esordi a oggi

Fatta eccezione per i tagli di capelli, dal caschetto scalato al mullet "rivisitato" in chiave anni 2000, col passare degli anni Maddalena è cambiata pochissimo dal punto di vista estetico, tanto che sembra aver trovato la ricetta segreta dell'elisir di eterna giovinezza.

Maddalena nel 2018

Il suo segreto? Si è sempre allenata duramente, spaziando dal body building alla pole dance. Così facendo è riuscita a scolpire il suo corpo, rimanendo muscolosa e snella anche dopo la nascita della figlia Jamie Carlyn Birnbaum. Insomma, per l'ex velina il tempo sembra non essere mai passato, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile a 44 anni.

Maddalena Corvaglia a Pechino Express