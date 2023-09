Luna Marì è pronta per l’autunno: la figlia di Belén è adorabile con jeans oversize e scarponcini Luna Marì sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e adorabile. Di recente è comparsa sul profilo di mamma Belén con un look super trendy che ha anticipato l’autunno: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi mesi si è parlato molto di Belén Rodriguez: dopo essersi allontanata in modo drastico da Stefano De Martino, ora sembra aver ritrovato la felicità accanto a Elio Lorenzoni, uomo che conosce da più di 10 anni e che ora condividerebbe con lei un rapporto davvero speciale. Che fine hanno fatto i suoi figli? Se da un lato Santiago è impegnatissimo con la scuola cominciata qualche settimana fa, Luna Marì continua a seguirla nelle sue mattinate libere (almeno quando non è con papà Antonino Spinalbese). Oggi, ad esempio, mamma e figlia si sono concesse una passeggiata all'aria aperta e la piccola ha dato una piccola anticipazione del suo armadio autunnale con un look adorabile.

Il dolce soprannome di Luna Marì

Luna Marì sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e adorabile. A dimostrarlo sono le foto e i video postati regolarmente da mamma Belén, che sui social non esita a documentare le dolci giornate trascorse con i figli. Il dettaglio che balza subito all'occhio quando si guarda la piccola? La somiglianza con papà Antonino è decisamente impressionante. La conduttrice, però, questa volta ha portato l'attenzione dei followers sui suoi capelli biondi e ricci, dettaglio decisamente insolito visto che né lei, né l'ex compagno, hanno la chioma chiara. Nella didascalia del tenerissimo album Belén ha infatti scritto: "La mia nana bionda", scherzando sulle "dimensioni" della dolce bimba.

Il look autunnale di Luna

Luna Marì in versione street

L'autunno si avvicina ed è arrivato il momento di cominciare a pensare al cambio di stagione. Belén sembra essersi già organizzata, almeno quando si parla della figlia Luna Marì. Complici le temperature un po' più fresche, la piccola ha sfoggiato il suo primo look autunnale dell'anno, dettando legge in fatto di stile versione kids. Ha indossato una semplice t-shirt bianca e un paio di jeans oversize, un modello firmato Levi's dalla linea dritta che le ha aggiunto un tocco decisamente street alla sua immagine. Non sono mancati gli scarponcini stringati, perfetti per affrontare le giornate di pioggia, e la collana porta-ciuccio decorata col suo nome e quello del fratellino Santiago. Quante sono le mamme che prenderanno ispirazione da Luna per le loro figlie?

