Luna Marì col cappello coniglietto: è pronta per la nanna col completino bianco

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez si è presa una momentanea pausa dalla tv: ha approfittato delle vacanze di Natale per staccare la spina e per concedersi un po' di meritato relax dopo un periodo molto intenso. Ormai da diverse settimane è volata a Napoli e sta trascorrendo le sue giornate nell'enorme villa a Marechiaro del marito Stefano De Martino. A farle compagnia non possono che essere i figli Santiago e Luna Marì, spesso mostrati sui social in simpatici siparietti familiari. La secondogenita dell'argentina, in particolare, sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. In quanti, ad esempio, hanno visto il suo dolcissimo look da notte immortalato dalla mamma nelle Stories condivise su Instagram?

Il look da notte di Luna Marì

Luna Marì si è trasformata in una vera e propria reginetta del Natale nelle ultime settimane, ha spaziato tra abitini rossi abbinati al rossetto e adorabili camicie check coordinate a quelle della mamma, dando prova di aver ereditato la passione per la moda proprio da lei. Oggi che le feste sono quasi finite continua a spopolare con la sua dolcezza e col suo stile. Certo, è la Rodriguez a scegliere i suoi look, ma la cosa evidente è che la bimba sembra essere a perfetto agio in versione fashion. Nelle ultime ore è stata immortalata poco prima di andare a nanna in versione "intellettuale" con un libro tra le mani (anche se non sa ancora leggere) e indosso una deliziosa tutina bianca con le maniche corte, decorata con la silhouette di un coccodrillo sul petto che al posto della testa ha il suo viso.

Luna Marì col cappellino di lana

Per completare il tutto Belén ha scelto per la piccola un accessorio ancora più adorabile. Sebbene fosse tra le mura domestiche, Luna ha indossato un cappellino di lana bianca ma al posto del classico pon-pon aveva il viso di un coniglietto sorridente realizzato col tessuto teddy color tabacco. Complice il fatto che la Rodriguez si è divertita a giocare con lei, la bimba ha rivolto dei dolcissimi sorrisoni in camera. Quale sarà la sua reazione quando rivedrà il papà Antonino Spinalbese dopo mesi vissuti "a distanza" a causa dell'esperienza di quest'ultimo al GF Vip? Di sicuro il cuore di lui scoppierà di gioia di fronte tanta bellezza.