L’ultima provocazione di Jared Leto: alle sfilate di Parigi con denti d’argento e lingua truccata Jared Leto si è imposto come star delle sfilate parigine, con un look che ha attirato immediatamente l’attenzione.

A cura di Giusy Dente

Cappotti oversize, trench, gonne lunghe, camicette leggere, pochi accenni di colore in una quasi assoluta dominanza di nero: Givenchy ha portato sulla passerella della Paris Fashion Week la collezione Autunno/Inverno 2023-24 disegnata da Matthew Williams. Il designer ha pensato a una collezione rigorosa ed essenziale, un'estetica pulita e curata. Allo show ha preso parte anche Jared Leto.

Jared Leto icona fashion

Tutti lo conosciamo come cantante e attore, ma Jared Leto ha una forte passione anche per il mondo della moda. Non a caso, dopo aver vestito in House of Gucci i panni di Paolo (il fratello dello stilista ucciso) interpreterà anche Karl Lagerfeld nel biopic sulla vita del famoso artista. La Maison a cui più di tutte è legato è quella di Alessandro Michele, con cui si è creata una sinergia capace di dare vita a tanti momenti iconici.

Il brand Gucci lo ha vestito in diverse occasioni importanti, in cui Jared Leto ha potuto sfoggiare dei look trendy e genderless passati alla storia. Basti pensare al lungo vestito rosso con la sua testa mozzata portata come borsetta. Oppure allo smoking floreale uguale a quello di Alessandro Michele. Da fashion addicted e icona del momento, Jared Leto non poteva mancare alla Paris Fashion Week.

Jared Leto star delle sfilate

Il look di Jared Leto allo show di Givenchy non poteva passare inosservato. La star ha indossato una scintillante camicia dorata tempestata di glitter e perline, abbinata a un paio di pantaloni neri e cappotto lungo dello stesso colore, mocassini e borsa a mano argentati. Anche lui si è lasciato contagiare dalla moda delle griglie per i denti, ricoprendoli d'argento. Il make-up rosso è stato il tocco che più di tutti ha attirato l'attenzione: ha enfatizzato gli occhi, ma sembrava truccata anche la lingua, dello stesso acceso rosso fuoco.