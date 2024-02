L’orologio di Lazza a Sanremo è griffato e vale quasi 200mila euro Lazza è tornato a Sanremo 2024 dopo la fortunata esperienza dello scorso anno, lo ha fatto per presentare il suo nuovo pezzo intitolato Cento Messaggi. In quanti hanno notato il prezioso orologio che indossava al polso? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Lazza è stato uno dei grandi protagonisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo: dopo aver spopolato lo scorso anno con la sua Cenere, è tornato alla kermesse canora prima sul palco Suzuki durante la seconda serata, poi all'Ariston in finale. Lo ha fatto per presentare la sua nuova hit, si chiama Cento Messaggi ed è la canzone con cui aveva intenzione di partecipare di nuovo all'evento, peccato solo che lo abbia fatto ascoltare troppo tardi ad Amadeus, ovvero quando le selezioni si erano già chiuse. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile, anzi, ha sfoggiato un orologio griffato super prezioso: ecco quanto vale.

Il look dark di Lazza a Sanremo

Per le sue esperienze sanremesi Lazza non ha mai rinunciato al suo stile da rapper, basti pensare al fatto che per esibirsi sul palco Suzuki ha indossato tuta e sneakers. Durante la finale, però, è tornato sul palco dell'Ariston e lo ha fatto con un look dark dall'animo dark e rock. Ha seguito il trend del total leighter con un completo in pelle nera di Domenico Orefice, un modello con pantaloni cargo e gilet a effetto bomber coordinato (portato con sotto una maglietta in tinta di cui si intravedevano solo maniche e collo alto). Per completare il tutto ha scelto un paio di guanti custom firmati da Mario Portolano.

Lazza in Domenico Orefice

Chi ha firmato l'orologio di Lazza

A fare la differenza nel look dark di Lazza è stato però l'orologio. Da sempre appassionato di gioielli preziosi, anche questa volta il cantante non ci ha rinunciato.

RM67-01 di Richard Mille

A Sanremo indossato il modello RM67-01 di Richard Mille (brand amatissimo anche dall'amico e collega Fedez), un orologio extra piatto con il quadrate a forma tonneau, cinturino nero, movimento a carica automatica con ore, minuti, data e indicatore di funzione, piastra e ponti in titanio. Sul sito ufficiale del marchio non viene indicato il prezzo ma è possibile trovare il modello su degli e-commerce dedicati a orologi di lusso usati. A quanto viene venduto? A 190.000 euro ma, nonostante ciò, è tra i più desiderati firmati Richard Mille.

Lazza con orologio Richard Mille