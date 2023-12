Lindsay Lohan fa pilates in leggings e canotta: la nuova foto a 5 mesi dal parto Lindsay Lohan ha partorito il suo primo figlio 5 mesi fa ma, nonostante ciò, è già tornata ad allenarsi: ecco la nuova foto in abiti sportivi durante una sessione di pilates. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Lindsay Lohan sta vivendo un momento magico e speciale della sua vita: lo scorso luglio è diventata mamma per la prima volta, ha messo al mondo il piccolo Luai, il figlio nato dal matrimonio con Bader Shammas. Sono ormai lontani i tempi in cui era tra le "ragazze ribelli di Hollywood" insieme alle sue bff Paris Hilton e Britney Spears, ora si è lasciata gli eccessi alle spalle, è genitore a tempo pieno e non potrebbe essere più felice. Così come per tutte le donne che affrontano una gravidanza, anche per lei il post partum non è stato semplice ma nelle ultime ore ha dimostrato che grazie agli allenamenti è riuscita a tornare in splendida forma in pochi mesi.

Lindsay Lohan torna ad allenarsi dopo il parto

Qualche mese fa Lindsay Lohan ha voluto rompere i tabù che tradizionalmente vengono associati al periodo del post partum, lo ha fatto condividendo un toccante messaggio rivolto alle neo-mamme che tendono a non accettare più il loro corpo al termine di una gravidanza. L'attrice non ha esitato a mettere in mostra la naturale pancetta dopo la nascita del figlio, diventando una paladina di body positivity. Di recente ha poi condiviso una nuova foto tra le sue Stories di Instagram, immortalandosi alle prese con un allenamento di pilates a 5 mesi dal parto del piccolo Luai. L'attrice ha ripreso a praticare attività fisica e i risultati sono stati impressionanti.

Lindsay Lohan in tenuta sportiva

Il look sportivo di Lindsay Lohan

Ogni mamma deve ascoltare il proprio corpo dopo la nascita di un figlio, evitando di mettersi a dieta o di darsi agli allenamenti quando non ci si sente ancora pronte. Lindsay Lohan lo ha fatto e non ci ha pensato su due volte a rivelare i risultati sui social. Negli ultimi mesi si è data al pilates, riprendendo lentamente l'attività fisica a pochi mesi dal parto. Ora, sullo sfondo di una serie di attrezzi utili per il workout, si è scattata un selfie in versione sportiva. Niente trucco, capelli rossi legati e indosso un paio di leggings fascianti bianchi e neri abbinati a una canotta total black: l'attrice ha rivelato una forma fisica impeccabile, proprio come se non avesse affrontato una gravidanza appena 5 mesi fa.