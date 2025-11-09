stile e Trend
video suggerito
video suggerito

L’inconfondibile papillon di Peppe Vessicchio, quando eleganza e musica si intrecciano in uno stile senza tempo

Peppe Vessicchio aveva trasformato il papillon in un segno distintivo, elegante e inconfondibile. La sua immagine, tra professionalità e gentilezza, è diventata parte del rituale televisivo che negli anni ha accompagnato il Festival di Sanremo.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Elisa Capitani
0 CONDIVISIONI
Peppe Vessicchio a Sanremo 2022
Peppe Vessicchio a Sanremo 2022

"Dirige l’orchestra il Maestro Peppe Vessicchio". Così, per tanti anni, sul palco del Festival di Sanremo si annunciava il suo ingresso e sullo schermo appariva un uomo distinto, in giacca scura, barba curata e quel papillon, divenuto poi un marchio di fabbrica. Oggi, nel dolore per la sua scomparsa, lo ricordiamo non solo come uno dei più autorevoli direttori d’orchestra e arrangiatori della musica italiana, tra i protagonisti indiscussi della scena di Sanremo, ma anche come un’icona di stile, elegante, professionale, con un look inconfondibile.

Il Maestro Peppe Vessicchio al Teatro Arcimboldi nel 2007
Il Maestro Peppe Vessicchio al Teatro Arcimboldi nel 2007

Il papillon del Maestro: quel dettaglio formale eppure ironico

Se c’è un elemento che ha fissato la figura di Peppe Vessicchio nell’immaginario collettivo, è il papillon: declinato in colori diversi, fantasie più o meno sobrie, dimensioni variabili, ma sempre impeccabilmente annodato. Un dettaglio che molti aspettavano, quasi fosse parte dello spettacolo. In quel piccolo accessorio convivevano formalità e ironia, rigore e un tocco di originalità. Il papillon era il suo modo di rendere visibile la cura per il palco e per la musica, senza mai cadere nell’eccesso e, insieme agli altri tratti distintivi del suo stile, ha contribuito a renderlo uno tra i personaggi televisivi più amati in Italia.

Il Maestro a Che tempo che fa nel 2008
Il Maestro a Che tempo che fa nel 2008

Lo stile di Vessicchio, tra classico e moderno

Oltre al papillon, il Maestro Vessicchio aveva uno stile sobrio, misurato e perfettamente riconoscibile: giacca tendenzialmente scura dal taglio classico, camicie dai toni chiari, barba e capelli sempre ordinati e inconfondibili, un portamento che comunicava autorevolezza ma allo stesso anche un'estrema gentilezza. Non c’era mai nulla di superfluo, Vessicchio brillava di un’eleganza funzionale alla musica, che non rubava la scena all’orchestra ma la accompagnava con discrezione. Un’eleganza che, proprio per questo, è rimasta impressa nell'immaginario collettivo e continuerà a farlo anche in futuro e durante le prossime edizioni del Festival di Sanremo.

Leggi anche
Armani, il ricordo della stylist Susanna Ausoni: "L'ansia di controllare ogni cosa mostrava il suo amore per il lavoro"
Peppe Vessicchio nel 2017
Peppe Vessicchio nel 2017

L'eleganza senza tempo, tra ruolo e immagine

Per oltre trent'anni, quell’annuncio, "Dirige l’orchestra il Maestro Peppe Vessicchio", è stato un rituale della televisione italiana. La sua figura, rassicurante e immediatamente riconoscibile, univa competenza, sensibilità e un’immagine diventata un vero e proprio simbolo. Il suo look, con il papillon come firma visiva, raccontava una musica che sa essere seria, rispettosa e attenta alla forma. In lui stile e professionalità si intrecciavano, trasformandolo non solo in un direttore d’orchestra, ma in un riferimento culturale e visivo nell’immaginario collettivo.

Il Maestro Vessicchio sul palco di Sanremo 2014
Il Maestro Vessicchio sul palco di Sanremo 2014
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Moda
Timothée Chalamet in copertina su Vogue
Olivier Rousteing non è più lo stilista di Balmain: l'addio alla Maison dopo 14 anni
Olivier Rousteing non è più lo stilista di Balmain: l'addio alla Maison dopo 14 anni
CFDA Fashion Awards 2025: Ralph Lauren e Thom Browne sono i migliori stilisti dell'anno
CFDA Fashion Awards 2025: Ralph Lauren e Thom Browne sono i migliori stilisti dell'anno
Giorgio Armani entra nel Famedio del Cimitero Monumentale
Giorgio Armani entra nel Famedio del Cimitero Monumentale
Perché tutti parlano della spilla di Prada che costa 600 euro
Perché tutti parlano della spilla di Prada che costa 600 euro
Moda e arte giapponese: i personaggi kawaii si impossessano delle borse Louis Vuitton
Moda e arte giapponese: i personaggi kawaii si impossessano delle borse Louis Vuitton
L'operazione nostalgia di Victoria's Secret, che tiene le super modelle in prima fila e le curvy di facciata Giusy Dente
Bianca Balti esclusa dal Victoria's Secret Show: "Volevo sfilare per le donne malate"
Le curvy sono passate di moda: alle sfilate non c'è posto in passerella
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views