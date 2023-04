Letizia di Spagna torna a fare la giornalista: a sorpresa in tv con il tailleur color fragola Il guardaroba di Letizia Ortiz è una fonte inesauribile d’ispirazione: per il grande ritorno in tv ha scelto un tailleur pantalone nel colore moda della primavera 2023.

A cura di Beatrice Manca

Tutti conoscono Letizia Ortiz, la regina spagnola icona di stile planetaria. Non tutti sanno, però, che prima di sposarsi con l'attuale re Felipe lavorava come giornalista. A sorpresa, la regina ha fatto un tuffo nel passato tornando in televisione per un giorno, proprio nel programma che l'aveva lanciata al grande pubblico: Informe Semanal. In occasione del 50esimo anniversario della trasmissione, la regina è apparsa in video in una breve clip per festeggiare la ricorrenza e condividere alcuni personali ricordi: per l'occasione ha indossato un tailleur pantalone nel colore moda della stagione.

Dove lavorava Letizia di Spagna prima di diventare regina

Quella di Letizia Ortiz e del re Felipe è una fiaba moderna: lui erede al trono di una delle più grandi monarchie europee, lei giovane giornalista con una carriera in ascesa. Figlia di un giornalista, Letizia Ortiz aveva la professione nel sangue: ha iniziato a lavorare in Messico e ha collaborato anche cont testate internazionali, da Bloomberg a CNN+. Ha condotto la rubrica del sabato Informe Semanal solo per pochi mesi nell'estate del 2000, sostituendo il collega Baltasar Magro. Successivamente la futura regina ha iniziato a lavorare nella redazione di Telediario: il quel momento si fidanzò con l'allora Principe delle Asturie, che avrebbe poi sposato nel 2004. Così ha ricordato l'esperienza: "Sono entrata in punta di piedi e con l'illusione di vedere da vicino quella redazione, che è sempre stata il sogno degli studenti di scienze dell'informazione. Tutti volevamo diventare giornalisti dell'Informe Semanal".

Il tailleur magenta di Letizia Ortiz

Per il grande ritorno in tv la reina ha sfoggiato un classico tailleur pantalone rosso fragola dalla linea fluida, con giacca due bottoni, firmato Carolina Herrera. Da sempre il rosso è il suo colore preferito "portafortuna", ma stavolta Letizia di Spagna ha optato per una nuance più accesa e brillante, più vicina al Viva Magenta scelto da Pantone come colore dell'anno 2023. Per completare il look ha scelto un semplice sottogiacca bianco con orlo in pizzo e orecchini scintillanti. Il guardaroba di Letizia Ortiz è una fonte inesauribile d'ispirazione: le tinte primarie come giallo, blu di Cyan e rosso magenta sono infatti le nuance di tendenza della primavera 2023. Parola di regina.