Leone Lucia Ferragni cambia look: il segreto usato dal parrucchiere per tagliargli i capelli Questa mattina Leone Lucia Ferragni ha cambiato look. Il parrucchiere gli ha fatto visita a casa e, servendosi di un particolare trucco, è riuscito a tagliargli i capelli in pochi minuti.

A cura di Valeria Paglionico

È tornata la serenità in casa Ferragnez: a circa una settimana dal rientro di Fedez dopo il ricovero in ospedale, tra le mura domestiche si respira di nuovo un'aria di tranquillità e tutti i membri della dolce famiglia stanno riprendendo la loro normale quotidianità. Presto i quattro traslocheranno nella nuova casa milanese a CityLife (nella quale sono entrati proprio di recente per mostrare ai followers i lavori quasi completati) ma nel frattempo non possono fare a meno di godersi le giornate calde e soleggiate dell'autunno. Questa mattina, ad esempio, sono andati tutti insieme al parco, cagnolino compreso, documentando la passeggiata sui social. Prima di uscire, però, il piccolo Leone ha rinnovato il suo hair look, naturalmente sotto lo sguardo attento di mamma Chiara Ferragni.

Il taglio di capelli "casalingo" di Leone

Questa mattina è stata di grandi cambiamenti per il piccolo Leone Lucia Ferragni, che prima di uscire con il resto della famiglia è diventato protagonista di un esclusivo cambio look. Non è la prima volta che lo fa, anzi, è da quando è piccolo che la mamma e il papà gli fanno dare delle spuntatine alla chioma, così da farlo apparire sempre elegante e impeccabile. Questa volta, però, ha ricevuto la visita del parrucchiere direttamente a casa e si è lasciato tagliare i capelli biondissimi diventati ormai molto lunghi senza battere ciglio. La cosa particolare è che i genitori si sono serviti di un piccolo e originale "trucco" per non farlo agitare mentre era alle prese con il taglio: gli hanno lasciato guardare i cartoni sul tablet, così da distrarlo.

Leone mentre si taglia i capelli

Fedez e lo scherzo a Vittoria

Fedez è poi tornato a rivelare la sua innata ironia ai followers: dopo essersi trasformato in una originale Elsa di Frozen e aver regalato una borsa-gallina alla moglie Chiara Ferragni, ora ha provato a scherzare con Vittoria. Complice il fatto che era vicino al fratellino mentre quest'ultimo era tra le "grinfie" del parrucchiere, il cantante ha cominciato a dirle che lei sarebbe stata la prossima e che avrebbe dovuto tagliare i capelli a zero. Con una espressione a metà tra il contrariato e il preoccupato, la bimba gli ha risposto che non voleva farlo e si è calmata solo quando mamma Chiara è andata ad abbracciarla spiegandole che era uno scherzo. Fedez ha poi concluso tutto dicendo semplicemente "Non apprezza il mio umorismo".