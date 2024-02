Leone icona rock: ruba gli anfibi a mamma Chiara Ferragni Leone Lucia Ferragni si è divertito a giocare con le scarpe della madre Chiara, indossando un paio di anfibi e di stivali al ginocchio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Leone Lucia Ferragni

Chiara Ferragni sta guardando le serate del Festival di Sanremo 2024 in compagnia di amici e delle sorelle. L'imprenditrice, attualmente alle prese con le conseguenze legali della bufera scatenata dal caso Balocco, si stringe intorno alla famiglia, anche se è impossibile non notare l'assenza di Fedez, che è volato a Miami. Il protagonista della cena nella nuova casa di Milano è stato Leone, che si è divertito a rubare le scarpe della madre e della zia Valentina Ferragni.

Leone Lucia Ferragni con gli stivali della madre

Chiara Ferragni, il figlio Leone con il pigiama e gli anfibi

Leone Lucia Ferragni si è divertito a rubare gli anfibi alla madre Chiara, che ha postato il figlio mentre indossa il pigiama e gli stivaletti firmati Dr. Martens. Nella storia il piccolo gioca con le scarpe della mamma, mentre la sorella Vittoria lo rincorre. Come mostrato nelle storie da Valentina Ferragni, Leone si è divertito anche a prendere un altro paio di stivali di Chiara Ferragni.

Leone gioca con gli stivali

Dopo aver indossato gli iconici combat boots, Leone si è divertito a giocare con un paio di stivali alti sotto al ginocchio. Le scarpe griffate che ricordano un modello di Casadei sono in pelle marrone con la fibbia ben in vista. Non è la prima volta che Leone e la sorella Vittoria si divertono a giocare con il guardaroba della madre, sopratutto ora che la cabina armadio è diventata un vero shop di lusso. Quando erano ancora nella vecchia casa, i bambini giocavano spesso tra borse e occhiali di lusso, scattandosi foto con le borse Hermès e occhiali super glamour.

Gli altri stivali indossati da Leone

Sempre nella vecchia casa la piccola Vittoria, che segue le orme di mamma Chiara Ferragni, si è divertita a sfoggiare la borsa più famosa del brand omonimo dell'imprenditrice, il modello Caia, che la bambina ha portato in giro per la casa.