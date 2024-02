Leone Ferragni cambia look, ora ha i capelli corti: “Sembra un teenager” Il piccolo Leone Lucia Ferragni è diventato protagonista delle Stories di mamma Chiara nelle ultime ore, il motivo? Ha tagliato i capelli e sembra un vero e proprio teenager. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni ha ricominciato a postare sui social con regolarità dopo essere stata coinvolta nel caso dei pandori Balocco, anche se ha cambiato drasticamente la sua strategia comunicativa, puntando tutto sulla sobrietà. Niente più eventi glamour, sfilate o serate di gala, dà spazio quasi esclusivamente alla famiglia, tanto che, fatta eccezione per alcuni fit-check, sul suo profilo ci sono solo foto con i figli, con le sorelle o con la mamma. Nelle ultime ore è stato proprio il piccolo Leone a diventare protagonista delle Stories: ecco per quale motivo si è "guadagnato" uno splendido primo piano.

Il nuovo hair look di Leone

Sullo sfondo del salotto color panna della nuova casa milanese, il piccolo Leone ha posato sorridente con indosso una camicia bianca con scollo alla coreana. Ad attirare le attenzioni dei fan, però, non è stato né il suo look, né gli splendidi occhi azzurri che ha ereditato dalla mamma, quanto piuttosto l'acconciatura inedita. Il bimbo si è fatto tagliare i capelli, ha detto addio ai riccioli biondi e ora porta la chioma cortissima con la fila laterale spettinata, così da lasciare cadere qualche ciocca sulla fronte. Certo, non si tratta di una rivoluzione drastica, ma rispetto a qualche giorno fa la differenza è evidente.

Leone Lucia Ferragni con i capelli corti

Il messaggio di Chiara Ferragni

A condividere le foto del nuovo look di Leone non poteva che essere la mamma Chiara Ferragni che, nonostante abbia ridotto drasticamente la sua presenza sui social, non ha esitato a rivelare l'evoluzione di stile di suo figlio. Gli ha scattato un'adorabile foto in primo piano, incantando i fan con i suoi profondi occhi azzurri. Nella didascalia ha poi scritto in inglese "Capelli più corti e sembra un teenager" con tanto di emoticon con gli occhi visibilmente emozionati. Insomma, il primogenito di casa Ferragnez sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile: in quanti non vedono l'ora di ammirarlo davvero in versione ragazzino?