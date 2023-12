Leone Ferragni alla recita di Natale è un pupazzo di neve: Vittoria invade il palco con l’abito tartan Leone Lucia Ferragni è diventato protagonista della tradizionale recita natalizia. Per l’occasione si è trasformato in un pupazzo di neve ed è stato raggiunto sul palco dalla sorellina Vittoria, apparsa adorabile in tartan.

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di recite di Natale nelle scuole italiane e sono moltissimi i figli delle star che stanno diventando protagonisti di adorabili spettacoli messi in scena nei loro istituti. Ad aprire le danze è stata Vittoria Lucia Ferragni, che proprio qualche giorno fa era apparsa adorabile in versione natalizia, mentre successivamente è stato il turno di Isabel Totti, trasformatasi in un cucciolo con tanto di felpa teddy e orecchie da cagnolino. Nelle ultime ore, invece, a salire sul palco è stato il primogenito dei Ferragnez, il piccolo Leone, che per l'occasione ha "riciclato" il travestimento da pupazzo di neve sfoggiato qualche giorno fa ma in una versione più casual: ecco le foto (con tanto di "invasione di palco" di sua sorella).

Leone alla recita natalizia a scuola

Leone Lucia Ferragni è diventato "attore per una notte" durante la tradizionale recita natalizia organizzata dalla sua scuola prima del lungo periodo di festa. Per l'occasione si è trasformato in un pupazzo di neve con un maxi tutone di raso bianco decorato con dei bottoni di feltro nero sul davanti. Per completare il tutto ha scelto una sciarpetta rossa, un cappellino di lana bianco col pon-pon decorato con una stampa tipicamente invernale e un paio di Converse All-Star.

Leone e Vittoria alla recita di Natale

Una volta terminato lo show è tornato a casa con i genitori e in auto ha giocato con gli occhiali da sole scuri del papà, trasformandosi in un vero e proprio divo. Da grande vorrà seguire le orme del padre e della madre nel mondo dello spettacolo? Al momento è ancora troppo presto per poterlo dire, l'unica cosa certa è che giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile.

Leone in versione pupazzo di neve

Il look natalizio di baby Vittoria

A rubare la scena al protagonista della giornata è stata però la sorellina Vittoria che, seduta tra il pubblico tra le braccia di papà Fedez, non ha potuto fare a meno di urlare a squarciagola il nome di Leone durante lo spettacolo. Alla fine della recita ha poi "invaso" il palco per raggiungere il fratellino. Cosa indossava per l'occasione? Un adorabile look in pieno stile natalizio con abitino a stampa tartan, un modello da principessina con la gonna a ruota, abbinato a cardigan di lana in verde smeraldo, calzamaglie bianche e ballerine di vernice rossa. Insomma, la piccola di casa sembra essere trendy come mamma Chiara e di sicuro durante le feste continuerà a incantare tutti con i suoi outfit a tema.

Vittoria con l'abito tartan