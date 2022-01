Lennon Gallagher sfila a Parigi: il figlio di Liam degli Oasis ha la passione per la moda Ieri sera si è tenuta la sfilata di Kenzo, Maison che ha presentato la collezione uomo F/W 2022-23 durante la Paris Fashion Week. Tra i modelli che hanno calcato il catwalk c’era anche un noto figlio d’arte: si tratta di Lennon Gallagher, il primogenito di Liam, il cantante degli Oasis.

A cura di Valeria Paglionico

Si è appena conclusa la Paris Fashion Week dedicata alla Moda uomo, ieri sera è andato in scena lo show di Kenzo, che sullo sfondo della Gallerie Vivienne ha presentato la collezione maschile per l'Autunno/Inverno 2022-23, la prima firmata dal nuovo direttore creativo Nigo. Tra print floreali, motivi folk, stampe ispirate agli anni '70 e accessori tipicamente parigini come il basco, ad attirare le attenzioni non sono stati solo gli abiti ma anche i modelli che li hanno sfoggiati, primo tra tutti Lennon Gallagher. Come facilmente intuibile dal cognome, è il figlio di Liam Gallagher, il cantante degli Oasis, ma ha deciso di non seguire le orme del padre nella musica.

Lennon Gallagher, dalla musica alla moda

Si chiama Lennon Gallagher, ha 22 anni ed è il primo figlio nato dal matrimonio (ormai finito) tra Liam Gallagher e la ex moglie Patsy Kensit. Ha gli stessi occhi azzurri e profondi del papà e il suo stesso fascino da rocker maledetto ma, a differenza di quest'ultimo, la musica non è la sua unica passione. Sebbene abbia pubblicato un Ep con il gruppo chiamato Automotion, provando a raggiungere lo stesso successo degli Oasis, pare non riuscire a resistere al richiamo del mondo della moda. Dopo aver debuttato come modello sfilando per MSGM qualche anno fa, ora è diventato il divo della passerella di Kenzo, dove ha lasciato tutti senza fiato con la sua bellezza e con il suo talento.

Lennon Gallagher sfila per Kenzo

Il figlio di Liam Gallagher sfila per Kenzo

Lennon Gallagher è tra i modelli scelti dalla Maison Kenzo per presentare la collezione uomo F/W 2022-23. Ha sfoggiato un look simbolo della linea in pieno stile parigino, caratterizzato da un paio di pantaloni cargo in marrone e da un cappotto over verde scuro con i tasconi. A completare il tutto, una sciarpa di lana a righe multicolor e un basco con il logo della griffe in bella vista. La mamma non ha potuto fare a meno di condividere sul suo profilo social una foto dello show, dichiarandosi molto orgogliosa del ragazzo, mentre il padre Liam ha preferito non intervenire sulla questione. La somiglianza che lega i due, però, è impressionante: in quanti sognano di vederli lavorare fianco a fianco un giorno?