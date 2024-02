L’eleganza sobria di Letizia di Spagna: gessato e mocassini per la visita a Valencia Letizia di Spagna ha fatto visita alla città di Valencia dopo il terribile incendio ai due grattacieli insieme al re Felipe VI. Ha rispettato la drammaticità del momento con uno stile sobrio ed elegante: ecco cosa ha indossato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Sono momenti difficili per la Spagna: il paese è alle prese con il disastro di Valencia, dove un terribile incendio ha carbonizzato due grattacieli, provocando almeno 10 morti e distruggendo un intero complesso residenziale. Il re Felipe VI e sua moglie Letizia Ortiz sono tornati ad apparire in pubblico fianco a fianco per visitare i luoghi colpiti dal dramma, hanno incontrato i vigili del fuoco e i politici a capo della città, rimanendo senza parole di fronte i luoghi colpiti dal dramma. Per affrontare un momento tanto difficile la regina non ha rinunciato allo stile, anzi, ha puntato tutto sulla sobrietà e sulla formalità ma senza rinunciare a qualche tocco fashion.

Il completo gessato di Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è tornata in pubblico col marito Felipe VI, lo ha fatto per sostenere la città di Valencia in un momento difficile, mostrando così tutta la solidarietà della Royal Family ai familiari delle vittime e delle persone coinvolte nell'incendio.

Letizia di Spagna a Valencia

Per lei niente abiti colorati, look primaverili e accessori originali, ha rispettato la drammaticità del momento puntando sulla formalità e sulla semplicità. Ha indossato un tailleur dallo stile mannish firmato BOSS, un modello gessato a fondo nero con pantaloni a sigaretta e blazer coordinato caratterizzato da un maxi cinturone che segna il punto vita.

Letizia di Spagna in BOSS

Letizia di Spagna rinuncia ai tacchi a spillo

La regina spagnola ha evitato anche i soliti tacchi a spillo d'ordinanza, ha preferito abbinare il completo gessato a un paio di mocassini, per la precisione un modello in pelle nera di Massimo Dutti con un tacco medio e largo. Anche Felipe non è stato da meno in fatto di eleganza sobria con il suo abito grigio scuro portato con camicia bianca e cravatta total black. I due sovrani spagnoli hanno così dimostrato ancora una volta che le loro scelte di stile sono tutt'altro che casuali: momenti difficili come quello che sta affrontando la città di Valencia richiedono solo estrema formalità.

Letizia di Spagna e Felipe VI