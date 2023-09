L’eleganza discreta di Emma Watson: ruba la scena con l’abito plissettato Emma Watson sembra una principessa nell’abito che ha scelto per il red carpet dei Soho House Awards. Al suo fianco, impeccabile e sorridente, il fratello minore Alex.

Emma Watson si è lasciata alle spalle il personaggio di Hermione Granger: la streghetta della saga di Harry Potter dai capelli crespi e con l'aria da saputella è ormai cresciuta. Quando ha iniziato a recitare era solo una bambina e ora – che di anni ne ha 33 anni – non è solo un'attrice affermata ma anche un'attivista per la parità di genere e per la salvaguardia ambientale. Nei tanti eventi pubblici a cui ha preso parte si è sempre mostrata con look classici ed eleganti, sfoggiando in più di un'occasione anche abiti vintage o outfit realizzati con materiali ecosostenibili. Per il red carpet dei Soho House Awards, a New York, ha sfilato accanto al fratello Alex, attore e modello.

Il look sobrio ed elegante di Emma Watson

L'attrice e suo fratello Alex appaiono sorridenti e rilassati in ogni scatto, ma a catalizzare su si sé tutte le attenzioni è proprio Emma Watson. Quasi come se fosse ancora dotata dei poteri magici di Hermione, sembra che a circondarla sia un'aura magnetica e luminosa. Parte del merito è anche del vestito di Dior della collezione Autunno/Inverno 2023-24, un capo dal colore neutro che però non passa inosservato.

Un top con le frange argentate su una maxi gonna plissettata e semi – trasparente che non nasconde le décolleté beige con un tacco non molto alto abbinate a una pochette rettangolare. È questo l'outfit di Emma Watson, un look che valorizza il suo stile spesso sobrio. Anche il make up appare molto tenue: lo sguardo dolcissimo è incorniciato da ciglia lunghe e sulle palpebre c'è solo un po' di ombretto.

L'incarnato rimane radioso grazie a un fondotinta leggero e a una spolverata di blush sulle guance. I capelli raccolti in uno chignon alto completano l'immagine di una Emma che sembra quasi una principessa. Forse sarà perché ha anche recitato nel film Disney La Bella e la Bestia.