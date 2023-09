Lapo Elkann costretto a vendere Italian Independent. Un accordo da 1 milione di euro L’erede di casa Agnelli ha ceduto il suo marchio di eyewear. Il deal si inserisce in un piano di ristrutturazione per il risanamento dei creditori.

A cura di Annachiara Gaggino

Lapo Elkann

Finisce qui l'avventura di Lapo Elkann nel mondo dell'occhialeria. Il rampollo di casa Agnelli ha ceduto il suo marchio di eyewear, Italia Independet, a Modo Group per un corrispettivo di 1 milione di euro. "A new era is coming", si legge sul sito internet del brand, che entra così nell'orbita del gruppo newyorkese fondata da Alessandro Lanaro nel 1990 e attivo nel settore dell'occhialeria indipendente, produttrice per marchi come Modo ed Eco.

L’annuncio sul sito internet del brand Italia Independent

A riguardo Lapo Elkann ha dichiarato:

Sono contento che sia stato Modo Group ad acquisire il brand Italia Independent. Sono certo che Alessandro e il suo team, forti del loro track record, sapranno fare evolvere il marchio che ho fondato, al quale rimarrò sempre legato.

La prima collezione di Italia Independent by Modo Group è attesa per la Primavera/Estate 2024 e sarà distribuita globalmente.

L'accordo di ristrutturazione firma da Lapo Elkann

L'imprenditore rinuncia così alla sua creatura dopo 17 anni di attività e che negli ultimi 6 è costata a Elkann oltre 40 milioni di euro. Qualche mese fa, infatti, era stata pronunciata dal Tribunale di Ivrea una sentenza di omologa degli accordi con i creditori, resa possibile grazie all'apporto di finanza esterna da parte del suo fondatore, nonché azionista di riferimento. L'ultimo esborso di denaro da parte di Lapo Elkann ammontava a 12,8 milioni di euro, cifra che si è aggiunta ai 25 milioni già emessi negli ultimi anni oltre alla rinuncia da parte dello stesso di un numero di azioni del valore di 5 milioni di euro. Ed è proprio nel contesto degli accordi di ristrutturazione raggiunti con i creditori che è avvenuta la cessione.