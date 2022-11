Lady Diana, la vecchia foto col candido abito monospalla: il dolce ricordo del fratello Charles Charles Spencer ha voluto ricordare la compianta sorella Diana in occasione del 2 novembre. Sui social ha condiviso una vecchia foto di famiglia, mettendo per l’ennesima volta in mostra l’innata passione per la moda della principessa.

A cura di Valeria Paglionico

Foto di Charles Spencer

Sono passati più di 20 anni da quando Lady Diana ha perso la vita tragicamente in quel maledetto tunnel di Parigi ma, nonostante ciò, continua a essere amatissima in tutto il mondo. Tutti la ricordano come la "principessa triste", una Royal che si è sempre sentita fuori posto ma che ha trovato lo stesso il modo per mettere in mostra il suo animo gentile. Riguardando le vecchie foto, inoltre, è impossibile non notare che i look da lei sfoggiati sul finire degli anni '80 fanno ancora tendenza. Nelle ultime ore è stato il fratello Charles Spencer a renderle omaggio e, sebbene volesse semplicemente ricordarla con dolcezza, ha anche messo in mostra la sua innata passione per la moda.

La dedica di Charles Spencer

"Oggi è il giorno dei defunti, quando è consuetudine ricordare le anime di coloro che ami che se ne sono andati: è conosciuto in alcune parti del mondo come il giorno dei morti. Una fotografia profondamente toccante per me dell'estate del 1989, quando ci fu una festa ad Althorp per celebrare il 65° compleanno di mio padre all'inizio di quell'anno", sono queste le parole con cui Charles Spencer ha descritto la foto in cui appare con il papà Edward John e con la sorella Diana. All'epoca quest'ultima era sposata da 8 anni con il principe Carlo ma la cosa non le impediva di partecipare da sola alle feste di famiglia. Probabilmente già sapeva dei tradimenti del marito con Camilla ma appariva lo stesso meravigliosa, sorridente e raggiante, a prova del fatto che stare con le persone care la rasserenava.

Il look da dea di Lady Diana

Ad attirare le attenzioni del pubblico nella foto condivisa da Charles Spencer non poteva che essere lo splendido look candido di Diana. La principessa riusciva a mixare alla perfezione eleganza, glamour e bon-ton, basta guardare questo vecchio scatto, nel quale appariva super trendy con indosso un lungo abito a sirena total white. Si tratta di un modello tempestato di paillettes tono su tono, con la scollatura monospalla e un'applicazione in tinta sulla spalla. A completare il tutto non mancavano i gioielli preziosi, dagli orecchini pendenti alla collana choker, tutti decorati con smeraldi e diamanti (probabilmente della collezione reale). Capelli perfettamente in piega, trucco appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: Charles è riuscito a far rivivere la sorella con una semplice e dolcissima immagine.