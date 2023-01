Lady Diana, la storia delle sue scarpe preferite diventate un cult Amate le scarpe Jimmy Choo? Forse non sapete che a renderle un cult è stata Lady Diana: ecco in che modo la storia del successo del brand è legata allo stile della principessa.

A cura di Valeria Paglionico

Lady Diana ha perso la vita più di 20 anni fa ma, nonostante ciò, continua a essere amatissima in ogni parte del mondo. Gentilezza, affabilità, eleganza, a renderla un'icona moderna non è stato solo il suo animo da principessa ma anche la passione per la moda che l'ha sempre contraddistinta. Non sorprende, dunque, che sia stata lei l'artefice del successo di uno dei brand di scarpe più famosi a livello globale. Si tratta di Jimmy Choo, le cui calzature sono divenute un vero e proprio must-have sofisticato e di lusso proprio dopo che Lady D. le indossò a un evento pubblico: ecco come nacque il rapporto tra la nota azienda di scarpe e l'allora moglie del principe Carlo.

Le prime Jimmy Choo di Lady Diana

Era il giugno del 1997 quando Lady Diana si presentò alla Royal Albert Hall di Londra per assistere al balletto de Il Lago dei Cigni. Indossava un minidress azzurro scintillante di Jacques Azagury e delle sling-back di Jimmy Choo in tinta e fin dal primo momento fu chiaro che quel look sarebbe passato alla storia. Il giorno dopo, infatti, il brand Jimmy Choo finì sulle prime pagine dei giornali ed è proprio da quel momento in poi che il suo successo non ebbe più fine. Il motivo per cui tutte impazzirono per le scarpe della principessa? Erano un'evoluzione dei décolleté anni '80, una loro versione più moderna, leggera e sbarazzina, visto il tallone scoperto che le rendeva meno formali delle classiche pumps.

Com'è nato il rapporto tra Diana e Jimmy Choo Yeang Keat

Il rapporto tra Lady Diana e Jimmy Choo Yeang Keat, all'epoca proprietario di una piccola bottega londinese, cominciò nei primi anni '90. La principessa gli fece visita a sorpresa per commissionargli un paio di scarpe su misura e, rimasta soddisfatta del risultato, cominciò a non poterne più fare a meno. Negli anni sono state molte le Jimmy Choo custom made realizzate appositamente per lei e tutte sono riuscite a rendere i suoi look iconici, tanto da diventare super richieste in tutto il mondo. Il resto è storia e ad oggi le scarpe Jimmy Choo, che siano sandali, décolleté o ballerine, sono l'oggetto del desiderio di tutte le fashion addicted più incallite.