Lady Diana, il dolce consiglio che William le aveva dato poco prima del tragico incidente Lady Diana ha perso tragicamente la vita mentre veniva inseguita dai paparazzi ma la cosa che in pochi sanno è che i figli si preoccupavano per la sua sicurezza fin da molto prima dell’incidente. William, in particolare, le aveva dato un consiglio che si è poi rivelato profetico.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi siamo abituati a vedere il principe William spensierato e sereno al fianco di Kate Middleton ma spesso dimentichiamo che la sua infanzia non è stata semplice e non solo perché è cresciuto tra obblighi e convenzioni reali. Ha perso la mamma quando era appena un adolescente e, forse complice il fatto che fin da allora si è reso conto di quanto fosse importante l'affetto della famiglia, ha fatto il possibile per costruirsene una tutta sua e ritrovare, così, la felicità. La cosa che in pochi sanno è che, quando Lady Diana era ancora in vita, non esitava a darle dei consigli per affrontare i paparazzi senza stress. Purtroppo la storia si è risolta in modo drammatico e conoscere oggi le parole di William fa un certo effetto.

Cosa ha detto William a mamma Diana prima che morisse

Se da un lato Harry è sempre stato drastico e duro con i paparazzi dopo che mamma Diana ha perso la vita proprio mentre veniva inseguita dai fotografi, il fratello William è sempre stato più democratico. Prima che morisse, però, le aveva dato un consiglio che, se fosse stato seguito, probabilmente l'avrebbe salvata: il principe disse alla mamma di lasciare l'Inghilterra per essere più al sicuro e per non vivere più in quel terribile incubo. A rivelarlo è stato Arthur Edwards, uno dei tanti fotografi che provarono a immortalare la Duchessa sullo yacht della famiglia Al Fayed.

Perché i paparazzi erano ossessionati da Diana

Nel documentario Diana: Last Days of a Princess Arthur Edwards ha raccontato gli ultimi anni di vita di Diana dal punto di vista dei paparazzi. Per loro la storia tra la principessa e Dodi Al-Fayed era diventata una vera e propria ossessione, tanto che in molti avrebbero fatto di tutto pur di ottenere qualche scatto inedito, anche inseguirla con estrema insistenza. La cosa che in pochi sanno è che i figli William ed Harry erano preoccupati per la sicurezza della mamma, tanto da averla incitata più volte ad allontanarsi da Gran Bretagna e Royal Family. Ad oggi quel consiglio di William sembra essere stato profetico, peccato si sia rivelato prezioso solo quando era ormai diventato troppo tardi.