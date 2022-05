La prima Barbie con l’apparecchio acustico: la bambola iconica diventa sempre più inclusiva Mattel ha lanciato una nuova Barbie all’insegna dell’inclusività: fa parte della collezione Barbie Fashionistas e porta gli apparecchi acustici. Così facendo, ogni bambino può sentirsi rappresentato e raccontare le storie che vede comunemente nel mondo che lo circonda.

Dimenticate le tradizionali Barbie bionde sempre perfette e impeccabili, l'iconica bambola firmata Mattel si è evoluta e dà spazio a ogni tipo di realtà. Dopo oltre 60 anni di storia, l'azienda ha infatti lanciato Barbie Fashionistas, una linea inclusiva che comprende 175 look diversi, con acconciature audaci, differenti colori di pelle e caratteristiche uniche in cui tutti possono immedesimarsi, dalla disabilità alla vitiligine. L'ultima arrivata nella collezione? La Barbie che porta l'apparecchio acustico,

Barbie rappresenta la diversità

Mattel ha annunciato che presto aggiungerà alla linea Barbie Fashionistas la sua prima bambola con apparecchi acustici retroauricolari. Porta un abito a fiori col colletto Peter Pan, ha gli occhi verdi, i capelli rossi e la coda di cavallo alta, non avendo paura di lasciare in mostra l'apparecchio per non udenti. La dottoressa Jen Richardson, un’autorità nel campo dell’audiologia educativa, ha spiegato: "In qualità di audiologo educativo con oltre 18 anni di esperienza nella difesa della perdita dell'udito, ritengo che vedersi riflessi in una bambola sia di ispirazione per coloro che sperimentano la perdita dell'udito. Sono oltremodo entusiasta che i miei giovani pazienti vedano e giochino con una bambola che somiglia a loro”.

Barbie con gli apparecchi acustici

La collezione Barbie Fashionistas

Insieme a questa nuova bambola saranno introdotti nella linea anche Ken con vitiligine, Ken con capelli morbidi e una nuova Barbie con gamba protesica. Con Barbie Fashionistas Mattel intende rappresentare diversità e inclusione attraverso le bambole, così da permettere a tutti i bambini e le bambine non solo di sentirsi rappresentati ma anche di raccontare le storie che vedono comunemente nel mondo che li circonda. Tonalità di pelle diversi, ogni tipo di colore di occhi e di capelli, differenti forme di corpo, disabilità e vitiligine: il tema della diversity è diventato centrale per il fantastico mondo di Barbie, a prova del fatto che ognuno deve andare fiero della propria unicità.