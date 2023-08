La borsa termica diventa glamour: perché è il nuovo oggetto del desiderio Avreste mai pensato che la borsa termica potesse nascondere un potenziale glamour? Ecco per quale motivo è diventata il nuovo oggetto del desiderio degli appassionati di moda.

A cura di Valeria Paglionico

Al mare portate sempre con voi la borsa termica per tenere il pranzo e le bevande al freddo sotto al sole battente? Se fino ad oggi l'avevate considerata un semplice accessorio "funzionale", ora per voi è arrivato il momento di ricredervi. La busta freezer è diventata il nuovo oggetto del desiderio dei fashion addicted più incalliti e il motivo è molto semplice: la Maison Louis Vuitton ne ha proposte alcune versioni super glamour, peccato solo che non siano propriamente a buon mercato. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova borsa "da spiaggia" che farà impazzire gli appassionati di moda.

La freezer sac di Louis Vuitton

Si chiama borsa Freezer Sac Plat ed è la nuova esclusiva bag lanciata da Louis Vuitton, la sua particolarità? Ha la forma della tradizionale busta termica con manici rigidi, chiusura ermetica e finitura a specchio ma in verità è realizzata in un materiale più pregiato, ovvero nell'iconica tela Monogram con dettagli in pelle. L'accessorio viene proposto in due modelli diversi nella grandezza ma entrambi impreziositi da una stampa realistica che riproduce l'omonimo modello della Maison con accanto un croissant, un tovagliolo e una mela, come a "mimare" il contenuto della freezer sac. Il prezzo? 3.000 euro la variante mini, 3.200 quella più grande. Il dettaglio che non è passato inosservato agli appassionati del genere è che, quando si provano ad acquistare sul sito ufficiale della Maison, viene specificato che sono così richieste da necessitare dalle 3 alle 5 settimane per la spedizione.

Borsa Freezer Handle Soft Trunk

Perché una borsa frigo griffata è tanto desiderabile

Viene naturale chiedersi, dunque, per quale motivo una borsa che sembra a tutti gli effetti una busta freezer sia diventata il nuovo oggetto del desiderio. La ragione di questo fenomeno sta nella voglia degli acquirenti di avere tra le proprie mani qualcosa di unico che probabilmente non verrà riproposto di nuovo nelle future collezioni della griffe. Gli accessori di lusso sono ormai diventati una sorta di "status symbol", anche quando si limitano a riprodurre degli oggetti di uso comune, e a dimostrarlo sono le numerose bag che "imitano" i sacchetti di cartone per il pranzo o addirittura le maxi buste di plastica di Ikea. In quanti grazie a Louis Vuitton riscopriranno il "valore fashion" della loro borsa frigo?

