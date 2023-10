Sembra una borsa ma non lo è: l’oggetto griffato costa più della bucket bag a cui si ispira Sembra la borsa a secchiello di Louis Vuitton, ma non lo è. Ecco cos’è e quanto costa il misterioso oggetto griffato dall’aspetto estremamente realistico.

A prima vista sembra una borsa ma non lo è. Le sembianze sono quelle di un modello che ai fashion addicted e agli appassionati di moda risulta anche piuttosto inconfondibile. Le fattezze infatti sono quelle dell'iconica Noé BB di Louis Vuitton, un accessorio che fa parte della storia della Maison da anni, uno dei più venduti e gettonati. Eppure è solo apparenza: ecco cosa è in realtà e quanto costa.

La storia della Noé BB

La storia della borsa Noè BB di Louis Vuitton inizia nel lontano 1932 e inizia, in realtà, destinata al pubblico maschile. Era stata ideata dal designer francese per trasportare agevolmente le sue bottiglie di champagne senza romperle, essendo un frequentatore assiduo di feste, party, cene di gala, eventi esclusivi. La bag ne riesce a contenere cinque per la precisione: quattro intorno e una al centro capovolta, questa è la configurazione "studiata" per un trasporto senza inconvenienti.

BB significa bucket bag mentre il nome Noè è ispirato proprio al personaggio biblico: dopo il diluvio universale divenne un viticoltore. Nella storia della Casa di moda si sono susseguiti moltissimi modelli, di diverse dimensioni e molteplici colori. Il prezzo è di 1500 euro, sul sito ufficiale del brand. La nota borsa a secchiello è diventata fonte di ispirazione per la realizzazione di un oggetto d'arredo.

Che cos'è l'oggetto che sembra una borsa

Prendendo ispirazione dall'iconica borsa Noé BB, la Casa di lusso francese ha aggiunto alle proposte che riguardano il design e l'arredamento un vaso di porcellana che ricorda in tutto e per tutto la bucket bag. Questo articolo per la casa ha un costo più alto rispetto all'accessori in pelle a cui si ispira. Costano 1650 euro: 150 euro in più. In realtà sono tre, le proposte: oltre al vaso con le fattezze della borsa a secchiello c'è anche quello che imita la Petite Malle e quello che copia la Petite Boîte Chapeau. In questo caso i prezzi sono rispettivamente 1440 euro e 1130 euro.

L'estetica è stata curata nei minimi dettagli, perché i vasi destinati a ospitare i bouquet di fiori hanno sia le dimensioni delle borse originali che un aspetto estremamente realistico, che ne riproduce alla perfezione anche le morbide pieghe della pelle. Immancabile il motivo monogram all-over.