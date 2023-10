Kylie Jenner entra nel mondo dei video sussurrati: usa la tecnica ASMR per farsi pubblicità Tre delle sorelle Kardashian si sono cimentate in video sussurrati su TikTok: ecco come funziona la tecnica ASMR.

A cura di Arianna Colzi

Kylie Jenner in un video Asmr

Anche le sorelle Kardashian hanno scoperto l'ASMR. La sigla sta per autonomous sensory meridian response e consiste in uno stato di formicolio rilassante del corpo in risposta ad una serie di impulsi sonori. Di fatto, è la stessa reazione che il nostro cervello prova quando il corpo riceve delle carezze. Su TikTok spopolano i video dove tanti creator strofinano, strusciano, toccano oggetti o il microfono, lo stesso davanti al quale stanno registrano, producendo effetti sonori rilassanti. I video ASMR sono realizzati con un tono di voce bisbigliato, al limite del sussurro. Il trend spopola ormai da anni e le sorelle Kardashian-Jenner lo stanno usando per promuovere i prodotti dei loro brand.

Khloé Kardashian in un video ASMR

ASMR, la tecnica usata dalle sorelle Kardashian per monetizzare

Kylie Jenner, la più piccola delle cinque sorelle, ha lanciato da diversi anni un brand di cosmetici chiamato Kylie Cosmetics. La seconda delle sorelle Jenner è già nota per una voce particolarmente sussurrata e dunque ideale per i video ASMR. Per pubblicizzare il lancio del nuovo correttore della linea, il power plush concealer a lunga durata, Kylie Jenner ha registrato un video dove mostra il prodotto sussurrando e creando rumori picchiettando sulla confezione. Pare che i fan abbiano apprezzato, visto che il video ha 3 milioni e 400mila like.

Kylie Jenner in un TikTok

Kylie Jenner, però, è solo l'ultima delle sorelle Kardashian ad utilizzare la tecnica ASMR per realizzare video promozionali. La prima a cimentarsi con l'ASMR è stata Kourtney Kardashian, la maggiore delle cinque. Per il suo brand di integratori Lemme la 44enne ha postato un contenuto dove compra le sue nuove caramelle gommose tutto rigorosamente ASMR. Anche Khloé Kardashian, per il suo brand di jeans Good American, ha promosso la nuova linea di pantaloni con un TikTok tutto a base di rumori e suoni prodotti dal contatto delle dita con i jeans. Insomma, l'ASMR sembra diventata la nuova frontiera della promozione social in casa Kardashian-Jenner.