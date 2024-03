Kourtney Kardashian posa davanti allo specchio con il tiralatte: “Questa è la vita” La sorella maggiore della famiglia più seguita d’America ha condiviso con i fan una serie di scatti che ritraggono la sua quotidianità da quando è nato il suo ultimo figlio Rocky Thirteen, avuto con il compagno Travis Barker. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian condivide con i suoi fan alcuni scatti che la ritraggono in momenti quotidiani. La sorella maggiore della famiglia più famosa degli Stati Uniti si è ritirata a vita privata dopo la nascita dell'ultimo figlio, Rocky Thirteen Barker, avvenuta nel novembre dello scorso anno.

Kourtney Kardashian e Travis Barker

Il piccolo è stato chiamato così in onore di Rocky George chitarrista dei Suicidal Tendencies, ammirato da Barker, mentre il numero 13 sarebbe il porta fortuna della coppia. Già madre di tre bambini, avuti con l'ex compagno Scott Dissick, il bebè è nato dall'amore con l'attuale marito Travis Barker. Kourtney Kardashian ha sempre considerato l'essere madre la gioia più grande della sua vita e dopo una gravidanza complicata si sta dedicando interamente al nuovo arrivato.

La foto con il tiralatte di Kourtney Kardashian

"Questa è la vita", scrive Kourtney Kardashian nel carosello di foto pubblicato su Instagram. Tra gli scatti si vede la coppia in lontananza con il passeggino, lei vestita con abiti ampi e comodi e scarpe basse, ma anche un video che immortala indossare un paio di Louboutin dall'inconfondibile suola rossa.

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian mostra ai suoi follower la mano del piccolo Rocky mentre stringe il braccialetto del padre, oltre al passeggino di extra lusso azzurro di Cybex, l'ultima versione del momento Jeremy Scott. La foto più intima però è sicuramente quella in cui Kourtney Kardashian si immortala davanti allo specchio con addosso un body nero mentre utilizza un tira latte. Un momento rappresentativo della sua attuale vita, in cui però non rinuncia allo stile, sfoggiando un paio di scarpe a punta.